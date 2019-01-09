Başkan Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç mesajında, demokrasinin, şeffaflık ve ifade özgürlüğünün en temel unsurlarından birinin tarafsız ve özgür basının varlığı olduğunu söyledi. Demokrasinin güçlenmesi, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasının basın özgürlüğüyle mümkün olduğunu ifade eden Kılınç, "Özgür basın tarafsızlıktan ödün vermeden doğru haberle kamuoyunu bilgilendirdiği sürece biz gerçek basın özgürlüğünden ve gerçek demokrasiden bahsedebiliriz. Evrensel meslek ilkeleri; kamu yararı, özel hayata saygıyı, hukukun temel ilkelerini üstün tutan bir anlayışla buluştuğu zaman halkın basına duyduğu güven daha da artacaktır. Ve basının da kamuoyu nezdinde itibarı daha da pekişecektir” dedi.

Basın çalışanlarının bu çok önemli ve güç görevi yerine getirirken karşılaştıkları her türlü olumsuz koşullara rağmen görevlerini fedakarlıkla yaptıklarına dikkati çeken Kılınç, “Haber peşinde geçen bir ömür ve dünyanın farklı bölgelerinde savaşlarda, çatışmalarda canlarını hiçe sayarak geçen bir hayat. Haber peşinde koşarak her türlü zorluğa göğüs geren çalışan gazeteciler, takdiri fazlasıyla hak ediyorsunuz” diye konuştu.

Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle andı.