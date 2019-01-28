Başkan Kılınç, veda ziyaretlerine başladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde AK Parti'den 2 dönem belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, veda ziyaretlerine başladı. Veda ziyaretine ilçeye bağlı kırsal Ilıdağ Mahallesi'nden başlayan Başkan Rıfat Kadri Kılınç, görev süresi boyunca en iyi hizmeti vermeye çalıştığını belirterek köylülerden helallik isteyip kendi hakkını da helal ettiğini söyledi.

Makamların gelip geçici olduğunu ve 10 yıllık görev süresinde bu bilinçle çalıştığını belirten Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, “Büyüklerimiz böyle uygun gördü. Bize saygı duymak düşüyor. Bizler davamızın ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Görev süremizde İlçemiz Köşk AK Parti'nin kalesi oldu. Hepinizden yoğun destek gördük. Hepinize teşekkür ediyorum. Geride kalan zaman zarfında mutlaka birbirimize karşı hukukumuz olmuştur. Ben hakkım varsa helal ediyorum. Sizlerin de haklarınızı helal etmenizi istiyorum” diye konuştu.

Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı veda ziyaretinde köylüler acı tatlı her anlarında yanlarında buldukları Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç'a yoğun ilgi gösterip, görev süresi sona erse de her zaman çaylarını içmeye beklediklerini söyleyip "Bundan sonra 'Gönlümüzün Başkanısın" diye konuştular.

Ilıdağ Köyü'nde önce gençlerle ardından da yaşlıların oturduğu kıraathanede iki ayrı veda toplantısı düzenleyen Başkan Kılınç'a verdiği hizmetlerden dolayı köy halkı teşekkür etti.