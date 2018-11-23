Başkan Kılınç'ın Öğretmenler Günü mesajı

Kılınç mesajında, çocukların geleceğine ışık tutan öğretmenlerin onların hayatında ve toplumda önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Bilgiye, öğrenmeye, eğitime hak ettiği değeri veren bir kültürün evlatları olduğumuzu ifade eden Kılınç, "Yüce kitabımız olan Kuran'ı Kerim'in ilk ayetinin 'oku' emriyle başlaması okumanın, öğrenmenin ve eğitimin bizim için önemini gayet açık şekilde anlatmaktadır. Türk toplumlarında eğitim kadar eğiten de, bilgi kadar bilge kişi de önemli olmuş ve saygı duyulmuştur" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Öğretimin insanlık için olmazsa olmaz bir gereksinim olduğuna dikkati çeken Kılınç, şöyle devam etti; “İlim Çin'de bile olsa gidip alınız" anlayışının hakim olduğu bir medeniyetin çocukları olarak öğretmenin, ilmin bizim dünyamızda ayrı bir yeri, önemi bulunmaktadır. İstikbalimiz olan çocuklarımızın yetişmesinde büyük emeği olan öğretmenlerimizin özverisi, kendisini ülkesine adamışlığı 'Yeni Türkiye'nin hedeflerini belirleyecektir. Eğitim karşılığını hemen gördüğümüz bir hizmet değil. Neticeyi hemen alamıyorsunuz. İlmek ilmek örmek gerekiyor. Dolayısıyla bu uzun soluklu serüven gayret istiyor, sabır istiyor. En önemlisi aşkla, muhabbetle yoğrularak zaman içerisinde neticesini veriyor. Onun için bu noktada öğretmenlerimize büyük işler düşüyor."

Tüm öğretmenlerin bu anlamlı gününü başarılı bir şekilde geçmesini dileyen Kılınç, "Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizi eğitime ve öğrencilerine yaptıkları katkılardan ötürü en içten duygularımla tebrik ediyorum. Görevi başında şehit olmuş ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekli olanlara da hayırlı ömürler diliyorum." diye konuştu.