Başkan Kılınç'ın yeni yıl mesajı

AYDIN (İHA) – AK Parti'li Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, 2019 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını dileyerek, yeni yılın tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

Başkan Kılınç, yeni yıl mesajında, "Yeni başlangıçların getirdiği heyecan ve mutlulukların, kalıcı başarıya dönüşmesi için geçmişimizin muhasebesini de yapmak gerekiyor. Geride bıraktığımız yılın bir değerlendirmesini yaparken, zaman ve enerjimizi ilimiz ve ülkemiz için, en verimli şekilde kullanmak adına gerekli çalışmayı yapmış olmanın huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Köşklüler olarak hepimiz, ilçemizin bütün kesimleriyle el ele, gönül gönüle çalışmaya, heyecan, inanç ve azmimizi diri tutarak işbirliği ve dayanışma içerisinde bulunmaya devam edeceğiz. Çünkü bu cennet vatanın onurlu birer ferdi olmanın gereği olarak, ilçemize ve ülkemize hizmetin her zaman daha iyisini, daha kalitelisini ve daha yakışanını yapmak zorundayız. Siz kıymetli Köşklü hemşehrilerimizin, hizmetlerin en güzeline layık olduğuna gönülden inanıyorum. Gelecekten umutluyuz. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece bizi hiçbir güç yıkamaz. 2019 yılının barış ve kardeşlik hissiyatıyla hep güzellikler ve güzel duygularla hatırlanacak huzurlu günleri beraberinde getirmesini tüm kalbimle temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.