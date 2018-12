Başkan Kocadon; “Bodrum'daki alt yapı sorununu çözeceğiz”

Çünkü Bodrum, ülkemizin dünyaya açılan en büyük markası” dedi.

Bodrum'da 29 Kasım 2018 Perşembe günü saat 14.00'da başlayan ve kısa sürede etkili olan şiddetli yağışın ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, basın açıklaması yaptı. Başkan Kocadon; Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında ilçenin daha çok güneyini etkisi altına alan şiddetli yağış ile ilgili değerlendirmede bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tüm Türkiye'ye ve özellikle de Bodrum halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başlayan Başkan Mehmet Kocadon, “Bütün Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum çünkü biliyorsunuz Bodrum'umuzda, dünyanın birçok yerinden ve Türkiye'mizin yedi bölgesinden gelip yaşayan insanlar var yada herkesin eşi, dostu var akrabası var. Bu afette şu an en büyük tesellimiz herhangi bir bir can kaybının olmaması. Tabi Bodrum şu anda altyapısıyla eleştiriliyor ama afet konusu söz konusu olunca alt yapılar da yetmiyor. Hele 2018'de, son zamanlarda Avrupa'daki sel baskılarına baktığımızda 15'in üzerinde İtalya'da olsun Fransa'da olsun can kaybı olduğunu görüyoruz. Tabi ki bunlar bize bir teselli değil. Önemli olan devlet - yerel işbirliği ile bugün bir dünya markası olmuş Bodrum gibi bir yerin bu görüntülerini minimuma indirmek. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde hep birlikte bir çalışma yapacağız. Çok enteresan bir yağış aldık, muson yağmurları gibi bir yağmur yağdı Bodrum'a. Özellikle yağışın Bodrum'un dağlık bölgelerinden hızlanarak şehir merkezine gelmesi bu afeti farklı boyutlara taşıdı. 35'e yakın ev 15'e yakın iş yeri ve yüze yakın araç hasar gördü. Dikkat ettiyseniz Bodrum Belediyesi ekipleri, hemen yağmurdan sonra 2 saat gibi bir kısa sürede Bodrum'u normal akışına geri getirdi, trafik açıldı, öğrencilerimiz okuldan tahliye edildi ve sağlık kuruluşlarımızın hepsi iş başındaydı. Bugün sabah da baktığımızda öğrencilerimiz derslerini yapıyorlardı, sağlık kuruluşlarımız görevlerinin başındaydı, trafik de normal akışına devam ediyordu. Bir suçlu aramayı çok severiz ama şunu da unutmayalım ki burada hepimiz suçluyuz. Meteorolojinin uyarılarında biraz daha dikkatli davranmamız lazım, vatandaşlarımızın biraz daha tedbirlerini alması lazım. Yerel yönetim olarak zaten biz gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Ve özellikle böyle anlarda sorumluk alanı bizimdir ya da değildir şeklindeki söylemler söz konusu olamaz. Herkes iş birliği ile mücadele etmek zorundadır. Karayolları ya da büyükşehir sorumluluğunda kalan yerleri de hızlı bir şekilde Bodrum Belediyesi hemen müdahalesini etmiştir ve arkadan sayın valimize sayın kaymakam ve büyükşehrin de bir şekilde olaylara müdahil olmasından Bodrum'u kısa sürede normal hayatına geri döndürdü. Tabi ki üzücü bir olay yaşadık. Özellikle seçim atmosferine girdiğimiz bugünlerde böyle felaketlerden medet ummak medeni insanlara yakışmaz, böyle günlerde mümkün olduğu kadar kilitlenmek lazım. Mağdur olan vatandaşlarımızın yardımına koşmak lazım. Ben gerçekten Bodrum Belediyesi ve ekibine Bodrum Kaymakamımıza, değerli Valimize özellikle emniyet mensuplarımıza ve Milli Eğitim Müdürümüze bir defa daha teşekkür etmek istiyorum. Özellikle de yoğun yağış sırasında okuldaki öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimiz talebelerine sahip çıkarak -çünkü dersin bitiş saatiydi- dışarıya bırakmamaları belki de birçok faciayı önledi. Onun için bütün yardımcı olan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bodrum bu felaketin üzerinden gelecek güçtedir ve hızlı bir şekilde de gelecektir” dedi.

Konuşmasının sonunda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Kocadon, “Ben hiçbir zaman suçlu aramam, eğer suçluysak hepimiz suçluyuz. Bodrum'un yapılaşmasından bugüne kadar yapılan bazı yanlışlıkların şu anda yaşadığımız bir sıkıntısıdır bu. Ama bakın açık ve net söylüyorum, bir afet yaşandı ve bu durumda ne kadar alt yapısı olursa olsun bu olayları her zaman görürüz. Bugün medeni ülkelerde de bu afetler yaşanmıyor mu? Bakın can kayıpları yaşanıyor ama onlar bunları farklı boyutta yansıtıyorlar, biz ise farklı boyutta. Yani felaket tellallığı. Bugün Bodrum dediğimiz yer hem Türkiye'mizin hem de dünyanın en çok merak ettiği ve göz bebeği olan bir yer. Bu her yerde yaşanıyor. Ama bunları sanki Bodrum batmış yok olmuş gibi haber olarak yansıtılması da yakışmıyor. Tabi ki eksikliklerimiz var, olmaz mı, hepimizin eksiği var. Ama bugün tek bir suçlu bulup Bodrum Belediyesi'ni suçlayaraktan bir şey mi elde edeceğiz? Önemli olan böyle zamanlarda kenetlenmektir. Bakınız vatandaşımız haklı olarak en yakın medet umduğu yere yönlenir ve onlara suçlamalar yapabilir. Buna eyvallah, çünkü canı yanmıştır. Canı yanan insan kendine yakın olduğu insana saldırır önce. Ben de biliyorum ki Bodrum yarımadasının sevilen ve biliyorsunuz 20 yıla yakındır belediye başkanlığını yapıyorum Bodrum'da. Bu vatandaşın bildiği bir tek yer var, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon. Tabi ki onların söz söyleme hakkı var. Ama bu söz söyleme hakkı olurken vatandaşımızın bu feryatlarını alıp sanki Bodrum bir kaosa dönmüş gibi yansıtmak da bizlere yakışmıyor. Hiçbirimize yakışmıyor. Bugün derede olan bir taşkınlık yaşadık. O derelere ne kadar altyapı yaparsanız yapın bu yağmurun hızına yetişemezsiniz. Özellikle biliyorsunuz Bodrum'un dağları şehir merkezine dik iniyor. Her yer bir şelale oldu. Dere yatakları zaten kaldırmadı, yollar taştı” açıklamasında bulundu.

“60 yılla dayanan bir sorun”

Dere yatağına ne zaman iş ve ev ruhsatı verildi şeklindeki soruyu ise Başkan Kocadon, “Bodrum'un yerleşiminden itibaren bu yerler var. Bu yerleşimler Bodrum'un ilk günlerinden beri var. Şöyle bir baktığımızda 60 yıla yakın yerleşimler görebiliriz bu dere kenarlarında. Açık ve net söylüyorum; suçlu arama gibi bir niyetimiz yok. Önemli olan ne kadar alt yapı yaparsanız yapın doğanın gücünü yenmek mümkün değildir. Doğanın gücünü bizler sadece minimum seviyeye düşürmeye çalışırız. DSİ Büyükşehir çalışmaları hep devam ediyor son beş yıldır bu çalışmalar devam ediyor. Tabi bu çalışmaları yaparken de bir şeyi de unutmamak lazım. Bodrum arkeolojik SİT alanı olan bir yer. Bizim yaptığımız çalışmalarda bazen kurulda 40 santimetre aşağıya düşürmemize dahi müsaade etmiyorlar Bunlar hep göz önüne alınarak bu çalışmalar yapılıyor bu süreçler onun için uzuyor. Yani bizim her tarafımız sit. Ya doğal sit ya da arkeolojik sit. Yani bu yerlerde iş yapmak da çok zor. Biz zamanla yarışan bir bölgeyiz yani biz Kasım ayında başlayıp Mart ayına kadar bütün alt yapıyı tamamlamak zorunda olan bir bölgedeyiz. Çünkü turizm mevsimi ve turist geliyor. Onun için biz özellikle son bu yaşanan olaydan sonra eminim ki devletimiz, büyükşehrimiz, devlet su işlerimiz, kara yollarımız ve Bodrum Belediyesi olarak bir araya geleceğiz ve umuyorum ki bu sorunu çözeceğiz. Bu aynı zamanda ülkemizin de büyük bir ayıbı, sadece Bodrum'un bir ayıbı değil. Çünkü Bodrum ülkemizin dünyaya açılan en büyük markası” şeklinde yanıtladı.

“Mağduriyetleri gidereceğiz”

Her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olduklarını da ekleyen Başkan Kocadon, “Onların mağdurluğu bizim mağdurluğumuzdur. Geçenlerde yaşadığımız sel felaketinde de bütün evleri ekiplerimiz tek tek giderek ana ihtiyaçları ne ise her zaman karşıladı. Bakın bu kadar büyük bir afet yaşadı Bodrum'da sadece bir aileyi bir pansiyona yerleştirdik. Başka hiçbir müracaat olmadı. Demek ki Bodrum Belediyesi ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti ki bu afetin farklı bir boyuta gelmesi engellenmiş oldu. Onun için ben tekrar halkıma Türkiye'nin yedi bölgesinde yaşayan insanlarımıza Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza burada evi olan herkese bir defa daha geçmiş olsun diyorum. Esnafımıza da en kısa zamanda mağdur olan arkadaşlarımızın yanında olmanın da sözünü veriyorum” dedi.

Ekipler seferber oldu

Önceki gün yaşanan şiddetli yağış ile birlikte 1 saatte metrekareye 45 kilogram yağmur düştü. Yağış en çok yarımadanın güneyi Bodrum Gümbet ve Konacık bölgesinde etkili oldu. İlk etapta yaklaşık 100 ev ve iş yeri ve aracın hasar gördüğü tahmin edilirken yaklaşık 300 ihbar geldi, AFAD ve belediye ekipleri ile diğer kurumlar incelemelerini sürdürüyor. Belediye ekipler gece boyunca çalışarak hayatın normale dönmesini sağladı. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Bir gün öncesinde yarımada genelinde meteorolojinin uyarısını duyurarak dere yataklarında ve mazgallarda çalışma yapan ekipler, yağış ile birlikte de sahadaki çalışmasını sürdürdü. Bodrum Belediyesi sahada 521 personeli ile 13 adet 50 NC, 16 adet JCB ve Bekoloder, 18 adet büyük kamyon, 2 adet grayder ve 40 adet çift kabin, 6 adet traktörden oluşan toplam 95 araç ile görev yaptı. Bodrum Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve karayolları ekipleri de seferberlik halinde çalışmalara katıldı.