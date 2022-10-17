Başkan Künkçü: “Aydın'da halkımız güvenle etini kasaplarımızdan alabilir”

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammed Ali Künkçü, Aydın'da at eti kesildiği yönünde çıkan haberlerin, Oda üyeleri esnaflar ile hiçbir ilgisinin olmadığını ifade ederek, “Bizim esnafımızdan, kasaplarımızdan halkımız, güvenle etini alabilir, lokantalarımızdan yemeklerini güvenle yiyebilir” dedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammed Ali Künkçü, Aydın Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Akbal ve Aydın Lokantacılar Odası Başkanı Ali Ongan ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, bazı yayın organlarında Aydın'da at, eşek eti kesildiği yönünde çıkan haberler üzerine basın açıklamasında bulundu.

“Bu kişilerin yaptıkları kasapları ve lokantacı camiasını bağlamaz”

Aydın'da at eti kesildiği yönünde çıkan haberlerin kendilerini üzdüğünü dile getiren Başkan Künkçü, “Bizim kasap arkadaşlarımız, kesinlikle böyle bir kesim yapmazlar. Bunları araştırdığımız zamanda at eti kestiği iddia edilen kişilerin ne Ticaret Odası'na, ne de Esnaf Odaları Birliği'ne herhangi bir kayıtları bulunmamaktadır ve dolayısıyla tamamen korsandır. Bu kişilerin yaptıkları bizleri, kasapları ve lokantacı camiasını kesinlikle bağlamaz. Bu etlerin bize gelmediği de kesindir. Kasaplarımız kesimlerini mezbahalarda yaparlar. Bu kesilen etler başta Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ve Efeler Belediyesi Zabıtası tarafından sıklıkla denetlenmektedir. Kasaplarımız ve aynı zamanda mezbahalarımız denetlenmektedir. Dolayısıyla bu konunun bizim esnafımızla uzaktan, yakından ilgisi yoktur. Bunu yapan kim olursa olsun cezasını en ağır şekilde çekmesini bekliyoruz. Bu cezaların daha da caydırıcı hale getirilmesini istiyoruz. Bizim esnafımızdan halkımız güvenle etini kasaplarımızdan alabilir, lokantalarımızdan yemeklerini güvenle yiyebilir” dedi.

“Sıkı denetimler içerisindeyiz”

Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Akbal ise, “Kasaplar olarak sıkı denetimler içerisindeyiz. Aydın halkımız rahat olsunlar, her zaman olduğu gibi kasaplarından alışverişlerini yapabilirler” diye konuştu.

“Etlerimizi güvenle işleyip, müşterilerimize sunuyoruz”

Lokantacılar Odası Başkanı Ali Ongan ise “Lokantacı camiası olarak arkadaşlarımızın hepsi, bildiğimiz kasaplardan alışveriş ediyoruz. Etlerimizi güvenle işleyip müşterilerimize sunuyoruz. Halkımız lokantalarımızdan güven içinde yemeklerini yiyebilirler" diye konuştu.