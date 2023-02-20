Başkan Künkcü; Yaralarımızı birlikte saracağız

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Aydın'dan toplanan yardım malzemelerini teslim etmek üzere gittiği deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak geri döndü. Başkan Künkçü, büyük fedakarlıkla tek vücut olmayı başaran herkese teşekkür ederek “yaralarımızı el birliği ile saracağız” dedi.

Asrın en büyük doğal felaketinin ardından başlattıkları yardım kampanyasının yoğun ilgi gördüğünü belirten AYSESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Aydın'daki yardım toplama işinden sonra yardım tırı ile birlikte deprem bölgesine gitti. İçerisinde; kuru gıda ve yaşam malzemelerinin bulunduğu yardım tırını teslim ederek ‘geçmiş olsun' ziyaretleri gerçekleştiren Künkçü, ziyaretlerin ve incelemelerinin ardından Aydın'a döndü. Asrın en büyük doğal felaketinin yaralaraının ancak birlik ve beraberlik içerisinde sarılabileceğini belirten Künkcü, “Şimdi daha fazla destek olmamız gerek. Bölgede kış şartlarının ağır olduğunu kendi gözlerimizle de gördük. Yeni bir kampanya başlatarak yakacak yardımı için çalışma başlatmaya karar verdik. Aydın'lı hemşehrilerimizi ve esnaflarımızı, odun ve kömür yardımında bulunmak üzere yeni kampanyamıza destek olmaya çağırıyorum” dedi.

Bölgeye giden yardım tırının içerisinde çeşitli yaşam malzemelerinin bulunduğunu ifade eden Künkcü "Esnaflarımız başlattığımız yardım kampanyasına hem nakdi hem de ayni destekleri ile destek verdiler. Herkese bu anlamda teşekkür ediyorum. Biz büyük bir Milletiz. Bunu bir kez daha gördük. Allah bir daha böyle acıları bizlere yaşatmasın. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Yine başlattığımız yakacak yardımı için de gelen yardımları en kısa sürede toplayıp bölgeye yollayacağız” dedi.

“Ayni yardımları toplamaya devam ediyoruz”

Depremzedeler için ayni ve nakdi yardım toplamaya devam ettiklerini belirten Künkçü, “Yardım tırımızı gönderdik diyerek burada pes etmedik. Yine esnaflarımız ve hemşerilerimizden gelen yardımları Birlik Binamızın altında topluyoruz. Temizliyor, ayırıyor, paketleyerek Aydın'a gelecek olan depremzede ailelere teslim edeceğiz. Valimiz Hüseyin Aksoy'un talimatları ve AFAD'ın talepleri doğrultusunda nakdi yardımda da bulunacağız” diyerek yardımlarını sürdüren herekse teşekkür etti.