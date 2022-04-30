Başkan Marankoz'dan, ‘Dijital bayramı terk edin' tavsiyesi

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayının daha geride kalıp bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Diyanet Sen Aydın Şube Başkanı Süleyman Marankoz, “On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i uğurlamanın hüznünü, Ramazan Bayramı'na da kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bizleri, küslerin barıştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştırdığı için Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. İki yıllık zorlu salgın sürecinin ardından, o süreçte doyasıya yaşayamadığımız bayram coşkusunu bu bayram evlerimize taşıyalım. Büyüklerimizi ihmal etmeyelim, ellerinden öpüp hayır dualarını alırken, küçüklerimizin de gözlerinden öpüp bayram kültürünü yaşatalım” dedi.

“Kültürlerimizi dijitalleşmeye yenik düşmesin”

Teknolojiye kesinlikle karşı olmadıklarını ancak son zamanlarda birçok gelenek ve göreneğin dijitalleşmeye yenik düşmeye başladığını kaydeden Diyanet Sen Aydın Şube Başkanı Süleyman Marankoz, “Maalesef son zamanlarda dijital mecrada bayramlaşmalar yaygınlaşmaya başladı. Pandemi sürecinde belki zorunluluktan dijital ortamda bayramlaştık ama artık pandemi sona erdi. Herkesin, Ramazan Bayramının milli ve manevi atmosferini yaşayarak kutlamasını tavsiye ediyoruz” diyerek herkesin bayramını kutladı.