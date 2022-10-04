Başkan Maraş, AYSO üyelerini kongreye davet etti

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkan adayı Gökhan Maraş, tüm üyeleri 6 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul'a davet etti. Maraş, “Tüm üyelerimizi, birlikte üretmek ve birlikte yönetmek için kongremize katılarak oy kullanmaya bekliyoruz” dedi.

Aydın'da çalışmalarını sürdüren AYSO'da Olağan Genel Kurul heyecanı yaşanacak. Efeler ilçesindeki Ata Mahallesi'nde bulunan AYSO hizmet binasında gerçekleştirilecek olan genel kurulda, AYSO Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri yapılacak. AYSO Meclis Başkanı Gökhan Maraş'ın tek başkan adayı olduğu genel kurulda, toplam 720 üye oy kullanacak. 6 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek olan genel kurulda oy kullanma işlemi saat 09.00'da başlayıp saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kongre öncesi üyelere çağrıda bulunan Maraş, “Tüm üyelerimizi birlikte üretmek ve birlikte yönetmek için kongremize katılarak oy kullanmaya bekliyoruz. Kongreye katılarak AYSO'ya sahip çıkmalarını üyelerimizden istiyoruz. Bütün sanayicilerimizi kongremize katılmaları için davet ediyorum. Ben, üyelerimizin yoğun katılım göstereceğine yürekten inanıyorum. AYSO'da sürekliliği devam ettirmek ve hep birlikte odamızı yönetmek için görevimizi layıkıyla yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

AYSO'da göreve seçilen her başkanın iki dönem görev yaptığını hatırlatan Maraş, “Etik olarak böyle bir karar aldık. Yazılı bir karar değil, sözlü bir karar. Her başkanımız iki dönem görev yapıyor ve ardından yeni başkanımızı seçiyoruz. Bunun bütün herkese örnek olmasını istiyoruz. Görevi bırakacak olan başkanımız Mehmet Yunus Şahin ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.