Başkan Nedim Kaplan, Türk Polis Teşkilatının 175. yaşını kutladı

yıldönümünü kutladı.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. Yılı sebebiyle yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Vatandaşların güvenliği ve huzuru için gece- gündüz demeden çalışan ve milletimiz için mücadele veren, fedakar Türk Polis Teşkilatımızın 175. yıldönümünü Kutluyorum. Halka hizmet uğruna şehit olmuş emniyet mensuplarını saygı ile anıyor ve Allah'tan rahmet diliyorum”