Başkan Oktay, Dubai Fuarı'nı değerlendirdi

Dubai World Expo 2020 Fuarı'nı ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Gençlik Sosyal İşler Geliştirme Bakanı Muhammed bin Zayid El Nahyan ile görüştü.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Dubai World Expo 2020 Fuarı'nı ziyaret etti. 01 Ekim 2021'de açılıp 31 Mart 2022'de sona erecek olan ve dünyanın en önemli fuarları arasında sayılan Dubai Expo'da yer alan Türkiye standında Marmaris'i anlattı.

Mart ayı başında Romanya ve Bulgaristan'da düzenlenen fuarlara katıldıklarını belirten Oktay, “Marmaris'in tanıtımını yapmak ve yeni pazarlar oluşturmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Meclis kararı ile Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ile birlikte 4-6 Mart günlerinde fuarı ziyaret eden Oktay, burada önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Başkan Oktay, “Bu kapsamda dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan Dubai World Expo 2020 fuarını ziyaret ettik. Turizmle ilgili yeni fikirler edindiğimiz fuarda yer alan Türkiye standında önemli görüşmeler yaptık. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Gençlik Sosyal İşler Geliştirme Bakanı Muhammed bin Zayid El Nahyan ile yaptığımız görüşmede Marmaris'i ve bölgemiz turizmini anlattık. Aynı zamanda BAE Cumhurbaşkanı Halife bin Zayid El Nahyan'ın kardeşi olan Bakan; Göcek'ten Datça'ya kadar gezdiği Ege'ye hayran kaldığını belirtirken, yaptığımız görüşmelerde Marmaris'in gördüğü ilgi bizleri memnun etti” ifadesini kullandı.