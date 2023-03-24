Başkan Oktay ilk iftarını şoför esnafıyla yaptı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, her fırsatta Marmarisli vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Başkan Oktay, ramazanın ilk iftar yemeğinde Marmaris'te faaliyet gösteren şoförlerle bir araya geldi. Çamdibi Mahallesi'nde yer alan taksi park alanında kurulan iftar sofrasına CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı, meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı, Marmaris Şoförler Odası Başkanı Bülent Kalaycı ve ilçede çalışan çok sayıda şoför esnafı katıldı.

Yemeğin ardından Belediye'nin yürüttüğü projelerle ilgili şoförlere bilgi veren Başkan Oktay, iyi bir turizm sezonu geçirmeyi umduklarını belirtti. Eğer bir olumsuzluk yaşanmazsa yapılan temaslar çerçevesinde turizmde olumlu anlamda rekor bir sezon geçireceklerini ifade eden Oktay, “Yıl boyunca katıldığımız turizm fuarlarının meyvesini bu sezon toplayacağız. Sektörü güzel bir yaz sezonu bekliyor” dedi. Şoförler Odası Başkanı Bülent Kalaycı da ise yeni yapılan asfalt çalışmalarından çok memnun kaldıklarını belirten Kalaycı, çalışmalar için teşekkür etti.