Başkan Ömer Günel açtığı hakaret davasını geri çekti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Eylül ayında whatsapp ve sosyal medya aracılığıyla kendisine ve ailesine yönelik tehdit ve hakarette bulunan Kuşadalı esnaf Bilal Halıcıoğlu hakkında dava açtı. Davanın açılmasının ardından Bilal Halıcıoğlu, Başkan Ömer Günel ile iletişime geçerek kendisinden ve ailesinden özür diledi ve bu özrü sosyal medya üzerinden yayınladı. Başkan Ömer Günel, Halıcıoğlu'nun kendisinden özür dilemesi üzerine açtığı davayı geri çekti.

Başkan Ömer Günel, eleştiriye açık olduğunu ancak şahsına ve ailesine yönelik edilen hakaret ve tehditleri kabul etmesinin mümkün olmadığına dikkat çekerek şöyle dedi:

“Demokratik sınırlar çerçevesinde ve nezaket ölçüleri içerisinde yapılacak tüm yorum ve eleştirilere açığım. Herkesin bakış açısına ve fikrine saygım var. Ancak eleştiri sınırlarını aşan, tehdit, küfür ve hakarete varan söylemleri kabul etmek mümkün değil. Kaldı ki bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek biçimde saldırıda bulunmak Türk Ceza Kanunu'nda hapis veya adli para cezasına çarptırılmayı gereken bir suç olarak tanımlanmıştır. Buna istinaden şahsım ve ailem hakkında tehdit ve hakarette bulunan kişi hakkında hukuki süreç başlattım. Ancak dava sürecinde davalının tarafımdan samimiyetle özür dilemesi ve bu özrü sosyal medyadan yayınlaması üzerine davayı geri çektim”