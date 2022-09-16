Başkan Ömer Günel: "Kuşadası'na hizmet etmeye geldim"

İkiçeşmelik ve Camiatik mahallelerinin ardından Türkmen Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, “Kuşadası'nın hak ettiği hizmeti alması için durmaksızın çalışıyoruz. Sizlerin karşısına yüzüm ak, başım dik olarak çıkabiliyorum. Hesabını veremeyeceğim beş kuruşum yok. Kuşadası'na hizmet etmeye geldim” dedi.

Genç ve dinamik bir başkan olarak her fırsatta hemşehrileri ile bir araya gelip, sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, mahalle toplantılarına Türkmen Mahallesi ile devam etti. Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen Gürhan İnan Parkı'nda gerçekleşen buluşmaya Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı ve meclis üyesi Hayati Atlı, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkmen Mahallesi sakinlerine seslenen Başkan Ömer Günel, göreve geldikleri ilk yıl alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarına Türkmen Mahallesi'nden başladıklarını belirterek “Türkmen Mahallesi, Kuşadası'nın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Merkezi konumu itibariyle de kentimizin adeta vitrini durumunda. Buna rağmen uzun yıllardır alt ve üst yapı hizmetlerinden mahrum kalmış bir bölgeydi. Bu nedenle yenileme çalışmalarımıza 2019 yılında buradan başladık. ‘Eski Türkmen'e yeni vizyon' diyerek 14 milyon 563 bin TL'lik yatırımla 69 bin 500 metrekarelik alanda tüm alt ve üst yapı sorunlarını kısa süre içerisinde çözüme kavuşturduk. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarla Türkmen Mahallesi'nin hak ettiği hizmeti alması için gerekeni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Türkmen Mahallesi, elektrik, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon ve doğal gaz hatları, parkları ve yeşil alanları ile sorunsuz bir bölge haline geldi” dedi.

‘Nefes almadan çalışıyoruz'

Göreve geldikleri günden bu yana ekip arkadaşlarıyla birlikte nefes almadan çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “6 Nisan'da mazbatamızı aldık, 7 Nisan'da çalışmaya başladık. Kuşadası'nda dokunmadığımız hiçbir mahalle, girmediğimiz hiçbir sokak kalmadı. Görevde olduğumuz süre içerisinde 7/24 çalışmaktan asla vaz geçmedik. 3.5 yıldır nefes almadan sürekli çalışıyoruz. Elimizdeki sınırlı kaynakları, sınırlı zamanı sizin için en etkili şekilde nasıl kullanabiliriz diye çabalıyoruz. Sizin karşınızda hiç bahane üretmedik” diye konuştu.

‘Yüzümüz ak, başımız dik'

Kuşadası Belediyesi, kendisi ve ekip arkadaşları hakkında bazı çevrelerin asılsız iddialarda bulunarak karalama kampanyası yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Yüzümüz ak, başımız dik. Hesabını veremeyeceğimiz beş kuruşumuz yok. Sizlerin karşısına yüzüm ak, başım dik çıkıyorum. Kuşadası'na hizmet etmeye geldim. Çalışan insanı, meyve veren ağacı taşlıyorlar. Bundan biz de payımızı aldık. Ben iftiracılar kadar cazgır ve düzeysiz olamam. Ben cevabı hukukla verebilirim. İftiracıların hepsinin iddiaları yerin altına girdi ve yargılanıyor. Bizi öyle hizmetten alıkoymak, bizim moralimizi bozmak kolay değil. Hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasının ardından sözü mahalle sakinlerine bırakan Başkan Ömer Günel, sorun ve talepleri dinledi. Söz alan mahalle sakinleri uzun yıllardır alamadıkları hizmeti son 3 yılda almaya başladıklarını ifade ederek Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.