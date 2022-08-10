Başkan Ömer Günel, Mobil Ofis ile 4 Farklı noktada incelemelerde bulundu

Göreve geldiği günden bu yana Kuşadası sokaklarını karış karış dolaşarak sorunlara yerinde çözüm arayan Başkan Ömer Günel alan gezilerini sürdürüyor. Kuşadası'nın dört bir yanında incelemeler yapan Başkan Ömer Günel, son olarak Mobil Ofis Hizmet Aracıyla Meram Sitesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Tütüncüler Kavşağı ve Rose Mary Anı Evi'nin bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Birim müdürlerinden planlanan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Ömer Günel, ayrıca vatandaşların istek ve önerilerini de dinledi.

Kuşadası'nda yatırım ve hizmet çağının yaşandığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Kentimizin çehresini değiştirmek için ekip arkadaşlarımla birlikte durmadan çalışıyoruz. Bugün de belirlediğimiz bölgeleri dolaşarak yapmayı planladığımız çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunduk. Ayrıca sorunları yerinde tespit ederek eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatları verdik. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarla Kuşadası uzun süredir görmediği yatırım ve hizmete kavuştu. Önümüzdeki süreçte de planlı yatırım ve çalışmalar hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.