Başkan Ömer Günel rock müzik yıldızı Hayko Cepkin'le buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, rock müziğin ünlü sesi Hayko Cepkin'i ziyaret etti.

Başkan Ömer Günel Cepkin'e bugüne kadar kent genelinde hayata geçirdiği projelerden bahsetti. Sevilen şarkıcı ise nazik ziyaretinden dolayı Başkan Günel'e teşekkür etti.

Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in Soğucak Mahallesi'ndeki çiftliğinde gerçekleşen görüşmede Belediye Başkanı Ömer Günel'e Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren buluşmada Başkan Ömer Günel, Hayko Cepkin'e göreve geldiği günden bu yana geçen sürede Kuşadası'nın değişimi için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ünlü rockçı Cepkin ise 2011 yılından beri belirli aralıklarla geldiği Kuşadası'nda, kentin tanıtımına fayda sağlayacak her türlü projeye destek vermeye hazır olduğunu söyledi.