Başkan Ömer Günel'den öğretmenlere hediye

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in davetiyle gerçekleşen buluşmaya çok sayıda öğretmenin yanı sıra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman katıldı. Organizasyonun açılışında konuşan Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederek “ Bizlere ne mutlu ki, öğretmenliğin önemini çok iyi bilen, öğretmenlere hakkettikleri değeri veren bir belediye başkanımız var. Sayın Başkanımız Ömer beyin 24 Kasım Günü yurt dışı programı olduğundan dolayı kendisiyle bir araya gelememiştik. Kendisi yurtdışından döner dönmez gecikmiş olsa bile öğretmenlerle bir araya gelmek istedi. Sayın Ömer Günel'e bizlere böyle bir gece yaşattığı için teşekkür ederim” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ataman'ın ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığını belirterek “Ben bir öğretmen çocuğu ve öğretmen bir kadının eşi olarak şunu söyle bilirim, öğretmenlik en kutsal meslektir, fedakarlık gerektirir. Kendi çocuklarıyla okuldaki çocukları ayırt etmeyen gerçek öğretmendir. Bu kutsal görevin güzel yönleri de, zor yönleri de çoktur. Mesleği tüm zorluklarına rağmen fedakarca yapan tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyor, bugün davetimizi kırmayarak aramızda bulunan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.