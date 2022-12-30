Başkan Öndeş: "2023 umudun ve güzel günlerin yılı olacak"

Başkan Öndeş, mesajında 2023'ün, umudun ve güzel günlerin yılı olacağını söyledi.

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 2023 yılının, geçen yıla göre huzur ve mutluluğun daha fazla olması yönünde temennide bulundu. Ülkenin, zorlu ekonomik koşulları nedeniyle, 2022 yılında vatandaşların oldukça yıprandığını kaydeden Başkan Öndeş, “Henüz tam olarak bitmeyen pandemi, yüksek enflasyon kaynaklı alım gücünün hiç olmadığı bir seviyeye inmesi dolayısıyla yaşanan geçim sıkıntısı, iç ve dış bir çok sorun sebebiyle ülkemizde yaşanan üzücü hadiseler başta olmak üzere 2022 yılı şahsi kanaatimce iyi izler bırakmadı. Ancak hiçbir zaman ve hiçbir şartta asla umudumuzu kaybetmedik, karamsarlığa bürünmedik, elimizden gelenin fazlasıyla, gücümüzün yettiğinin ötesinde bir çabayla halkımızın yanında olduk. Ülkemizin yeniden yükselişine, milletimizin huzur ve refah içinde yaşadığı bir ülke idealine olan inancımızı asla yitirmedik. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında amaç ve hedeflerimize ulaşacak, Mustafa Kemal Atatürk'ten miras ve ödev olarak aldığımız ülkemizi yüceltme ve milletimizi olması gereken yere yükseltme görevimiz için onun açtığı yolda gösterdiği hedefe kararlılıkla ilerleyeceğiz" dedi.

Geçmişte ve bugün yaşanan zorluklara rağmen çözüm yolunun bulunduğunu işaret eden Başkan Öndeş, “Bu aziz millet hep bir çözüm bulmuş, her türlü badireyi bir şekilde atlatmıştır. Bugün ülkemize ve milletimizin manzarasına baktığımızda içinde olduğumuz kötü durum asla umutsuzluğa yol açmamalı, en başta gençlerimizin damarlarında taşıdığı asil kanın varlığının başlı başına gelecek güzel günlerin haberini müjdeleyen en büyük işaret olduğunu ifade etmek isterim. En kalbi duygularla yeni yılınızı bir kez daha kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dileklerimle sözlerimi tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.