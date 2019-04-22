Başkan Öndeş, 23 Nisan'ı kutladı

Başkan Öndeş mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 99. Yaşına girmiştir. İşgallere ve bölünmeye karşı tüm imkanlar seferber edilerek elde edilen zafer sonrası çocuklarımıza armağan edilen bu günün ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 99'uncu Kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi koruyup, vatan toprakları için üstün mücadeleler vererek, bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze sahip çıkmalıyız” dedi.

23 Nisan'ı çocuklara armağan eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, fedakarlığın, bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin timsali olmuştur şeklinde konuşan Başkan Fuat Öndeş, “Aynı ruh ve heyecanla bugün de çocukların bayram edebileceği bir dünya için ele ele vermeliyiz. Bizler, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıdan aldığımız güç ile Germencik'te yarınları inşa edeceğiz. Bugünün küçükleri yarının büyükleri olan evlatlarımızın bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.