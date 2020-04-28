Başkan Öndeş, bizzat kendisi takip etmeye başladı

Kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ürettikleri dezenfektan tünellerini Türkiye'nin değişik yerlerine gönderen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçe sınırıları içerisinde kurulan tüm pazarlara katılıp vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinden hemen sonra Germencik Belediyesi olarak tüm tedbirleri alıp halkın bilinçlenmesine yönelik de çalışmalara başladıklarını belirten Germencik Belediye başkanı Fuat Öndeş, en büyük sıkıntının vatandaşların sosyal mesafeyi uymaması olduğunu söyledi.

Germencik Belediyesi olarak sorumluluk sahaları içerisinde kalan her yerde salgının önüne geçmek için tüm ekibiyle birlikte gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Öndeş, “Salgın görüldükten sonra en riskli alanların başında semt pazarları geliyordu. Bunun için belediye kademesindeki arkadaşlarla bir araya geldik. Kadememizde çalışan ustalarımız adeta dahice bir çalışma ile tamamen kendi imkanlarımızı kullanıp dezanfektan tüneli yaptık. Yaptığımız bu dezenfekatan tüneli çok beğenildi ve şimdi kar amacı gütmeden çeşitli belediyelerden gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

İlçe genelinde pazarın kurulduğu günlerde görevini bizzat semt pazarı girişinde yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, pazardaki tezgah düzeninden sosyal mesafeye, vatandaşın dezenfektan tünelinden geçirilip geçirilmediğinden maskesi olmayan vatandaşa maske verilmesine kadar her şeyi titizlikle takip ediyor. Yaşanan bu süreci dikkat ederek el birliği içinde atlatacaklarını belirten Başkan Öndeş, “Germencik Belediyesi olarak gecemizi gündüzümüze kattık Korna virüs ile mücadele ediyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın da uyarılara dikkate almasını istiyoruz. Şu anda gayet iyi gidiyoruz. İnşallah en kısa sürede bu zorlu ve sıkıntılı günleri aşarız” diye konuştu.