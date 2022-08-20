Başkan Öndeş esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Germencik Belediyesi ve Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen esnaf buluşmaları bu hafta İstasyon Mahallesi'nde devam etti.

Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bilgin Balat ve yönetiminin de katılımlarıyla esnaflarla buluşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş esnafların görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Belediye Başkanı Öndeş Germencik Belediyesi olarak yapılan ve yapılacak çalışmalardan bahsederek birlik ve beraberlikle modern, güzel ve yaşanabilir bir Germencik hedefine ulaşmanın daha hızlı olacağını ifade etti. Esnaf ve vatandaşlar düzenlenen kahvaltı programı sebebiyle Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bilgin Balat'a teşekkür etti.

Esnaf buluşması kahvaltı programıyla ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Germencik Belediyesi ve Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliği ve koordinasyonuyla düzenlediğimiz esnaf buluşmalarımıza devam ediyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Bilgin Balat ile birlikte bu hafta da İstasyon Mahallemizde esnaflarımızla buluştuk. Görüş, öneri ve taleplerini dinledik. Kahvaltı programının ardından da vatandaşlarımızla sohbet ettik. Düzenli bir şekilde esnaflarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Tüm esnaf ve vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyor, hayırlı işler, sağlıklı günler diliyorum" dedi.