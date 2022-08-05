Başkan Öndeş, esnaflar ile buluştu

Germencik Belediyesi ve Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle esnaf buluşması kahvaltı programı gerçekleştirildi. Germencik Kent Meydanı'nda gerçekleşen kahvaltı programında Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bilgin Balat esnafları karşıladı. Belediye Başkanı Öndeş esnafların talep ve önerilerini dinleyerek, yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kahvaltıya Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Muhammet Ali Künkcü de katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaflar birlik ve beraberlik mesajı vererek belediye, esnaf odası ve esnafların koordineli çalışmalarından mutlu olduklarını ifade ettiler. Söz alan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Muhammet Ali Künkcü de belediye ve esnaf odasının uyum ve iş birliğine dikkat çekerek Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bilgin Balat'a gerek esnaflara yönelik çalışmalar için gerekse düzenlenen etkinlik için teşekkür etti.

“Dayanışma ile aşılamayacak engel yok”

Esnaf Buluşması Kahvaltı etkinliğinde söz alan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş birlik ve beraberlik mesajı vererek dayanışmayla aşılmayacak engelin olmadığına dikkat çekti. Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Başkan Öndeş; “Bugün burada kıymetli Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Sayın Bilgin Balat'ın katkıları, Kaymakamımız Turgay Gülenç, Aydın Esnaf Odası Birlik Başkanımız Muhammet Ali Künkcü'nün katılımları siz değerli esnaflarımızın teşrifleriyle güzel bir etkinlikte buluştuk. Sizleri dinlemek, beklentilerinizi yerine getirmek için belediyemizin tüm birimleriyle üstümüze düşeni yapmak, merak ettiklerinizi cevaplamak için sohbet havasında bir buluşma olmasını istedik. Malumunuz pandemi dönemi bununla birlikte derin bir ekonomik bunalımdan geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Esnaflarımız çok büyük sıkıntılar çekti. Bizler de belediye olarak elimizden geldiğince yanınızda olduk ve olmaya devam ediyoruz. İlçemizi güzelleştirmek, daha modern ve yaşanabilir bir hale getirmek ve öncelikle de esnaflarımızın mutluluk ve huzurunu tesis etmek için Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Sayın Bilgin Balat ile birlikte koordineli olarak sizlerin hizmetinde olmayı sürdürecek, sizler için en iyisini en güzelini yapmak için daha çok çalışacağız. Birlik ve beraberlikle aşamayacağımız sorun, çözemeyeceğimiz mesele yok. Omuz omuza güzel bir Germencik için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyor, hayırlı işler bol kazançlar diliyorum” dedi.