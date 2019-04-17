Başkan Öndeş esnafları ziyaret etti

Vatandaşların yoğun tebrik ziyaretlerinin ardından çarşı esnafı ziyareti yapan Başkan Öndeş, vatandaşlarla birebir sohbet ederek çarşıdaki yol sıkıntıları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kaldırımların çok geniş olmasından yana sıkıntı çektiklerini dile getiren vatandaşlar Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i halkın içinde gördüklerinden çok memnun kaldıklarını da belirttiler. Başkan Öndeş, Büyükşehirle birlikte el ele verip ilçe sorunlarına hep birlikte çözüm üreteceklerini belirtti.

Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Fuat Öndeş, “Sık sık esnafımızı ziyaret edip onların çayını içerek, dertlerini, sıkıntılarını dinleyeceğiz. Belediyedeki çalışmalarımız hakkında bilgi vererek sohbet etmek için fırsat buldukça esnaflarımızla buluşacağız. Esnaflarımızın sorunlarını yerinde tespit ederek, sıkıntılarına hızlı çözüm üretme konusunda çalışmalarımız sürüyor. Esnaf, bir kentin yüzü, vitrini ve o kentin gelişmişlik düzeyini en iyi belirten bir yapı taşıdır. Esnafımızın güler yüzlü olmasını sağlamak, sıkıntılarını dinleyip çözüm bulmak bizim en önemli vazifelerimizden biri ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Belediye sizlerin bizler emanetçiyiz ” dedi.