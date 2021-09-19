Başkan Öndeş, gazileri unutmadı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verilmesinin yıl dönümü olması sebebiyle her yıl 19 Eylül'de kutlanan Gaziler Günü, Germencik Cumhuriyet Meydanında da törenle kutlandı. Törene Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in yanı sıra İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç ve ilçe protokol üyeleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Belediye, Kaymakamlık ve şehit aileleri ve gaziler çelengi konuldu. Törenin ardından Germencik Belediyesi ev sahipliğinde Park Restoranda şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemeğin ardından Germencik Belediyesi tarafından hazırlanan Kuran ve Bayrak hediyesini Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç şehit aileleri ve gazilere takdim etti.

Gaziler Günü ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti; “Gaziler Günü olması sebebiyle günün anlam ve önemine binanen Germencik Belediyesi olarak kıymetli şehit ailelerimiz ve gazilerimize içerisinde Kuran-ı Kerim ve Bayrak olan hediyelerini takdim ettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanın korunması ve milletin huzuru için canını siper edip kanını feda eden aziz şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum.