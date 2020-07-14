Başkan Öndeş, “Halkımızın huzur ve mutluluğu için çalışıyoruz”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçede gözle görülür ciddi çalışmalar içerisinde olduklarını belirterek, "Halkımızın huzur ve mutluluğu için çalışıyoruz" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in talimatıyla ilçede sorunlar çözülmeye devam ediyor. Tekin, Ortaklar, Neşetiye ve merkez mahallelerinde eş zamanlı çalışma yapan belediye ekipleri yol, altyapı, çevre düzenlemesi gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in de yakından takip ettiği ve incelemelerde bulunduğu çalışmalar kısa zamanda tamamlanarak hizmete sunulacak.

"Tekin Mahallesi köy meydanı ve köprü çalışması"

Tekin Mahallesi'nde yıllardan beridir süre gelen sorunlara el atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yol yapımı gerçekleştirmişti. Ardından vatandaşların talebi üzerine Köy Meydanı ve o güzergahtan geçen kanal üzerinde köprü yapımı çalışması başlatıldı. Çalışmalarda sona gelinirken son dokunuşların ardından Köy Meydanı hizmete açılacak.

"Şehit Piyade Er Görkem Akkuş Parkı açılacak"

Germencikli Şehit Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş'un adının verildiği parkta son çalışmalar sürerken, parkın kısa zamanda açılması planlanıyor. Germencik'e yeni bir sosyal tesisin daha kazandırılması ve şehit askerin adının ölümsüzleştirilmesi için başlatılan park yapım çalışması tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak.

Neşetiye Mahallesi'nde çalışmalar tamamlandı

Germencik Belediyesi'nin yoğun çalışma takvimi uyguladığı bir diğer mahalle ise Neşetiye oldu. Ekipler mahalleden geçen kanal üzerine vatandaşların rahatça ulaşım sağlamaları için köprü yapımı gerçekleştirdi. Yol yapımlarının ardından çalışmalar tamamlanarak köprü hizmete sunulacak. Neşetiye Mahallesi'nde ayrıca geçtiğimiz aylarda evi yanan bir vatandaşa belediye yardım eli uzatmış ve ev yapımı başlatmıştı. Ev tamamlanarak mağdur vatandaşa teslim edildi.

"Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yol ve yağmur suyu hattı yapılıyor"

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri ve Germencik Belediyesi iş birliği ile merkezden sanayiye kadar olan güzergahta ekipler hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Aşırı yağışlarda mevkide yaşanan su baskını ve taşkınları önlemek, sorunsuz bir altyapı hizmeti sunmak için çalışma başlatan ASKİ ekiplerinin yağmur suyu hat yapımları devam ediyor. Hat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yapımlarına geçilerek güzergah sorunsuz ve güzel bir görüntüye kavuşacak.

“İlçemizi güzelleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz”

Göreve geldiği günden bugüne ilçede birçok önemli projeye hayat veren, ciddi çalışmalara imza atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş "Halkımızın huzur ve mutluluğu için çalışıyoruz" dedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Öndeş, “İlçemizde belediyemiz ve Aydın Büyükşehir Belediyesiyle iş birliği altında yürüttüğümüz çalışmalarımız sürüyor. Daha yaşanabilir ve modern bir Germencik hedefimize emin adımlarla yürüyor, önemli çalışmalara imza atıyoruz. Önceliğimiz halkımızın talepleri ve iş programımızı her zaman söylediğim gibi onların talep, beklenti ve önerilerine göre oluşturuyoruz. Halkımızın huzur ve refahını sağlamak için çalışmalarımız artarak devam edecek” diye konuştu.