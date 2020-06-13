Başkan Öndeş muhtarlar ile bir araya geldi

Germencik Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen koordinasyon toplantısında göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Öndeş, yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Samimi bir havada geçen toplantıda Belediye Başkanı Öndeş sunum esnasında muhtarların taleplerini dinledi, yapılması gereken çalışmalarla ilgili birim müdürlerine notlar aldırdı. Öndeş “Tüm zorluklara rağmen 1 yılda bir çok önemli projeye imza attık, ilçenin çehresini değiştirdik. Bu kısıtlı zamanda ne yapabiliriz, ne gibi eserler bırakabiliriz tüm mücadelemiz bunun içindir.”

“Siyaset değil hizmet üretiyoruz"

Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Koronavirüs süreci ülkemizi çok derinden etkiledi. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılara da ara vermek durumunda kaldık. Ancak normalleşme süreci ile beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görevimiz, bulunduğumuz makam ve ilkelerimiz bize siyaset yapmamayı hizmet üretmeyi emrediyor. Halkımızın taleplerini yerine getiriyor, imkanlarımız dahilinde her hizmeti ilçemize kazandırmaya çalışıyoruz. Kısacası siyaset değil hizmet üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

“Gekoop ve İnya emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor"

Belediye Başkanı Fuat Öndeş kırsal kalkınma anlamında hayata geçirilen Gekoop ve İnya ile ilgili yapılan faaliyetlere de değindi. Öndeş, “Gekoop ve İnya da pandemi sürecinin normalleşmesi ile birlikte faaliyetlerine hız verdi. Üreticilerimizi ihya edecek, tarımsal üretimi teşvik edecek ve geliştirecek projelerimize devam ediyoruz. Süt tanklarımız ilk etapta belirlediğimiz noktalarda faaliyete geçiyor. İnya'nın ilk satış mağazası bu ay içerisinde açılacak. Çalışmalarımız siz kıymetli muhtarlarımız ile iş birliği sayesinde başarıya ulaşacak” diyerek birlik ve beraberlik içinde ilçeyi kalkındıracaklarını ifade etti.

“Pandemi sürecinde halkın sağlığı için önemli çalışmalar yaptık"

Pandemi süreci ile ilgili olarak da yaptıkları çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Öndeş “Koronavirüs sürecinde maske ve dezenfektan dağıtımı, dezenfektasyon çalışmaları, esnaflarımıza karşılıksız nakdi yardım vb. gibi çalışmalarla halkımızın sağlığını korumak, bu hastalığa ilçemizde bir tek canı bile feda etmemek için yoğun çalışma gerçekleştirdik. Okul ve camilerimiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarını rutin olarak ilaçladık. Tüm toplu taşıma araçlarını yine aynı şekilde dezenfekte ettik. İlaçlama makinası alarak ilçemiz genelinde hizmete sunduk. Kendi imkanlarımıza dezenfeksiyon tüneli ürettik, pazar girişlerine ve halkın yoğun kullandığı noktalara koyduk. GESA ekiplerimiz yani nam-ı diğer pembe meleklerimiz 65 yaş üstü vatandaşlarımızın pazar masraflarından, ilaçlarına kadar temin ederek, hane hane görevlerinin başındaydı. Semt pazarlarımızda sıkı önlemler aldık. Vatandaşlarımızın temasını önlemek için sıfır işgaliye çalışması başlatarak esnaflarımıza ait tüm totem, tabela, masa, sandalye gibi işgaliye kapsamına giren objeleri sokaklardan kaldırdık. Tüm sokak ve caddeleri ilaçlı suyla yıkadık ve dezenfekte ettik. Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” diye konuştu.