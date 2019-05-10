Başkan Öndeş, muhtarlarla buluştu

Toplantıda muhtarların talepleri ve fikirleri birinci ağızdan dinlenirken, Belediye Başkanı Öndeş, Mahallelere yatırımların devam edeceğini söyledi.

Germencik Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen 'Muhtarlar Toplantısı'nda, Başkan Öndeş ile bir araya gelen muhtarlar, aldıkları hizmetlere yönelik memnuniyetlerini dile getirirken, taleplerini de doğrudan iletti.

31 Mart seçimlerinden sonra Başkan Öndeş'i tebrik ziyaretine gelen Mahalle muhtarları ziyaret esnasında eksiklikleri ve isteklerini dile getirmişlerdi. Ziyarette muhtarların mahallelerine yapılmasını istedikleri talepler dinlenmiş ve bu talepler yapılacaklar listesine eklenip kısa süre içerisinde belediye tarafından gerçekleştirildi.

Germencik Belediyesi birim müdürleri ile bir araya gelen muhtarlar Başkan Öndeş'e istek ve şikayetlerini iletti. İletilen talepler tek tek not alınırken, toplantıda yer alan birim müdürleri sorumluluk alanına giren talep ve şikayetler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Muhtarların Germencik Belediyesi için önemli olduğunu söyleyen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, muhtarların sorunlarını bildiklerini, Germencik'i birlikte uyum içerisinde yönetmek istediğini söyledi. Başkan Öndeş konuşmasının devamında, “Germencik'in sorunları çok uzun yıllardır birikmiş sorunlardı. Mahallelere yatırım yapılmıyordu. İlk önce bu sorunları muhtarlarla belirledik ve ivedilikle bu sorunları çözüme kavuşturduk. İlkini gerçekleştirdiğimiz toplantıda da muhtarlarımızın taleplerini ve memnuniyetlerini dinledik. Bundan sonrada düzenli olarak muhtarlarımızla bir araya gelerek toplantılar gerçekleştireceğiz. Katılımları için tüm muhtarlarımıza teşekkür ederiz” dedi.