Başkan Öndeş, Mursallı Kadın Kooperatifi'nin davetine katıldı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Mursallı Kadın Kooperatifi'nin daveti üzerine kadın kooperatifçilere ziyarette bulundu.

Mursallı Kadın Kooperatifi'nin kadın emeğiyle üretimini yaptığı ürünleri inceleyen Belediye Başkanı Öndeş, bilgi aldı, ürünleri deneyerek değerlendirmelerde bulundu. İlçe Tarım Müdürü İlknur Kavas'ın da katılım gösterdiği davette kadın emeğiyle üretilen ürünlerin tanıtımı, pazarlanması ve marka değerine kavuşması adına verimli bir görüşme olduğu ifade edildi. Belediye Başkanı Fuat Öndeş Germencik Belediyesi olarak kadın emeğine büyük önem verdiklerini, kadın kooperatiflerinin kurulması ve büyümesi için çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, hedefimiz kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin rol almalarını sağlamaktır” dedi.

Mursallı Kadın Kooperatifinin davetiyle kadın üreticileri ziyaret eden Belediye Başkanı Öndeş desteklerinin süreceğini ifade ederek, şunları kaydetti; “Germencik Belediyesi olarak kadınlarımızın sosyal ve ekonomik anlamda daha etkin olmaları, hane gelirlerine katkıda bulunmaları için proje ve faaliyetlerimiz aralıksız sürecektir. Bugün burada Mursallı Kadın Kooperatifimizin kendi emekleriyle ürettiği birbirinden güzel ürünleri inceledik, tattık ve değerlendirdik. Bizler de belediye olarak bugüne kadar verdiğimiz katkı ve desteği arttırarak sürdürecek, bu güzel ürünlerin tanıtımı, pazarlanması ve marka değerine kavuşması için gereken çalışmaları gerçekleştireceğiz. Kadın emeğinin her zaman yanında olduk ve daha öncede söylediğim gibi kadınlarımız başta olmak üzere üretime yönelik her türlü girişimin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu nazik davetleri için kıymetli kooperatif başkanımız ve değerli kadın kooperatifçilerimize teşekkürlerimi sunuyor, başarılar diliyorum”