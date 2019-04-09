Başkan Öndeş, Polis Haftası'nı kutladı

yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Öndeş yayınladığı mesajında; “ Devletimizin en köklü kurumlarından biri olan Türk Polis Teşkilatımız; düzenin temini, halkımızın güvenliği için 174 yıldır fedakarca hizmet ekmektedir. Ülkemizde huzur ve güven ortamının oluşmasını sağlayan, gerektiğinde canını hiçe sayan polislerimiz en onurlu görevlerden birini icra etmektedirler. Türk polisi gücünü Türkiye Cumhuriyeti anayasası kanunları ve halktan alır. Teşkilatımız; kol kanat geren, örnek ve yardımcı olan, korkulan değil güvenilen bir kuruluştur. Bu vesile ile 10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatımızın ve Germencik'te görev yapan tüm polislerimizin haftasını kutlarken; öncelikle şehit polislerimizi rahmetle anıyor ve bugüne kadar vatanı için emek vermiş, görevini yürütmekte olan tüm polis teşkilatımıza saygılarımı sunuyorum” dedi