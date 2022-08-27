Başkan Öndeş, sanayi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi

Ortaklar'da sanayi esnafı ile bir araya gelen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sorunların çözülmesi noktasında gerekenin yapılacağını ifade etti.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, esnaf buluşması kahvaltı programına devam ediyor. Germencik Belediyesi, Ortaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ortaklar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi işbirliğiyle Ortaklar Sanayi Sitesi esnafları için hazırlanan kahvaltı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Esnafların görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Öndeş, soruları cevapladı. Yoğun ilgi ve sıcak karşılamadan dolayı esnaflara teşekkür eden Başkan Öndeş, Germencik Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını bundan sonrada en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Esnaf Buluşması Kahvaltı Programı'nda konuşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, esnaflara desteklerinin süreceğini söyleyerek "Germencik Belediyesi olarak her zaman esnaflarımızın en büyük destekçisi olduk ve olmaya devam ediyoruz. Malumunuz pandemi döneminde tedbir çerçevesinde kepenk kapatan esnaflarımız için 200 bin TL nakdi yardım yaptık. 17 ilçe arasında esnafına nakdi yardım yapan tek belediye olduk. Bunun yanı sıra mümkün mertebe esnaflarımızın taleplerini imkan, yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı ilkelerle devam edecek, esnaflarımızın iyi günde kötü günde yanında olmayı sürdüreceğiz. Kahvaltı etkinliğimize katılımlarından dolayı tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, yoğun ilginiz için ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum” dedi.