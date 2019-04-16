Başkan Öndeş, Turizm Haftasını kutladı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Turizm Haftası'nı yayınladığı mesaj ile kutladı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yayınladığı mesajında; “Turizm, günümüzde dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden birisidir. Ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, insanlar arasında dostluk duygularının gelişmesine yardımcı olan turizm sektörü, ekonomik gelişme açısından vazgeçilmez bir değer haline gelmiştir. Bu kapsamda gerek ülkemiz, gerekse ilimiz, ilçemiz tarihi ve doğal güzellikleriyle oldukça önemli bir turizm potansiyeline sahiptir.

Magnesia Antik Kenti, Mursallı Taxiarkhea Kilisesi, Selatin'de bulunan Asırlık Çınar, Geleneksel Deve Güreşi ve Geleneksel İncir Festivali gibi doğal ve kültürel güzelliklerin yanında, Germencik'in göz bebeği incir, meşhur ortaklar çöp şişi, zeytin ve zeytinyağı güzel ilçemizin önde gelen turizm unsurlarıdır. Böyle tarihi güzelliklere ev sahipliği yapan ilçemizde kültürel aktivitelerimiz ve doğal değerlerimiz de bizim için oldukça önemlidir. Belediye olarak ilçemizin kültürel değerlerini ön plana çıkararak hak ettiği değeri görmesi için elimizden geleni yapacağız.

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ‘Turizm Haftası' dolayısıyla hepimizin turizm farkındalığıyla, ülkemiz turizmine katkıda bulunma sorumluluğuyla hareket etmesi temennilerimle, turizm sektörü mensuplarına ve bu alanda hizmet üreten tüm kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımızın turizm haftasını en içten dileklerim ile kutlar değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.” dedi.