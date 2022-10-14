Başkan Öndeş üreticileri onurlandırdı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Arjantin Olivinus Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda ödül alan ilçedeki iki firmayı ziyaret ederek, plaket sundu. Firma sahiplerine başarı dileyen Başkan Öndeş, ilçenin adının duyurulmasına katkı verdiklerinden dolayı teşekkür etti.

Dünyanın en lezzetli zeytinyağlarının görücüye çıktığı Arjantin Olivinus Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması'na İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus, Fas ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden binlerce firma katıldı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan uzmanların jüri üyeliğini yaptığı yarışmaya Germencik ilçesinde üretimi yapılan zeytinyağları damga vurdu. Yarışmada Hıdırbeyli Mahallesi'nden üretici ve tüccar Hilmi Yıldırım Prestij Gold Ödülü'nü kazanırken, Ortaklar Mahallesi'nde Nebi Yorgun ile Berna Küçükkaya da Grand Prestij Gold Ödülü ile ikinci kez dünya şampiyonu seçildi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yarışmada dereceye giren iki üreticiyi, işletmelerinde ziyaret ederek plaket sundu. Üreticileri tebrik eden Başkan Öndeş, “Germencik, incir ve zeytinde olduğu gibi zeytinyağında da oldukça başarılı bir marka ilçe konumundadır. Geçimlerinin büyük bir bölümünü, tarımsal faaliyetlerle sağlayan ilçemizdeki iki firmamız, elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabarttı. Bu sayede şirin ilçemiz Germencik'in adı bir kez daha uluslararası platformlarda adını duyurdu. Germencik Belediyesi olarak biz de vatandaşlarımızın başarılarını taçlandırmak istedik. Üreticilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Bu başarının, diğer üreticilerimize de örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.