Başkan Öndeş, vatandaşlara aşure ikram etti

Germencik Belediyesi Muharrem ayı vesilesiyle Germencik Kent Meydanı'nda aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Yaklaşık bin kişilik aşure hayrına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kazanın başına geçerek Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de vatandaşlara aşure ikramı yaparak afiyet olsun dileklerinde bulundu. Aşure ikramından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Belediye Başkanı Öndeş'e teşekkür etti. Aşure ikramının ardından değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti: “Mübarek Muharrem ayı vesilesiyle Germencik Kent Meydanında birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan Aşurelerimizin ikramını gerçekleştirdik. Yarın da nasip olursa Ortaklar Mahallemizde aşure ikramı gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımıza afiyet olsun dileklerimi sunuyor, bolluk ve bereketin yuvalarından eksik olmamasını diliyorum."