Başkan Öndeş, “Yaptığımız çalışmalar ile Germencik'in çehresi değişti”

Germencik Belediyesi olarak 2020 yılında salgınla mücadele çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Öndeş, belediyenin asli işleri ile sosyal belediyecilik anlamında da önemli işlere imza attıklarını ve Gerencik'in çehresinin değiştiğini kaydetti.

“Germencik belediyesi pandemide tam not aldı”

Germencik'te “Korona virüs Eylem Planı” hazırlayan ve öncü çalışmalar yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, tüm okulları ilaçlatarak, dezenfekte faaliyetlerine eğitim kurumlarından başladı. Yıl boyunca okul ve camiler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, halkın yoğun olarak kullandığı banka, atm gibi noktalar ile tüm sokak ve caddelerde belediye ekipleri dezenfekte çalışması yaptı. Periyodik olarak devam eden çalışmalar çerçevesinde ilçede Covid-19 salgını uzun bir dönem bulaşma şansı bulamadı ve etkinlik anlamında yavaş seyretti.

“200 bin maske dağıtıldı, 2 bin litre dezenfektan kullanıldı”

İlçede salgını kontrol altında tutmak ve bu çerçevede halk sağlığını korumak için sosyal mesafe, maske ve hijyen sloganıyla Korona virüs Eylem Planını başarıyla sürdüren Belediye Başkanı Öndeş, tüm köylerde dağıtılmak üzere muhtarlara maske teslim etti, ilçede pazaryerleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda ekipleri aracılığıyla 200 bin maske dağıttı. Dezenfekte çalışmalarını da aynı paralelde yürüten Germencik Belediyesi ekipleri bulaşma riskini düşürmek ve hijyeni sağlamak için 2 bin litre dezenfektan kullandı. Öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını korumak için tüm okullara el dezenfekte standı hediye edildi. Bunların yanı sıra Germencik Belediyesi tamamen kendi imkanlarıyla dezenfekte tüneli imal ederek pazaryerleri ile halkın yoğun olarak kullandığı meydanlarda kullanıma sundu.

“Esnaf ve vatandaşlara maddi destek verildi”

Pandemi dönemi boyunca büyük sıkıntılar yaşayan esnaflara yönelik önemli bir adım atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, konuyu meclise taşıyarak 200 bin TL yardım yapılması yönünde karar çıkarttı. Bu çerçevede faaliyetlerine ara veren veya kısıtlı olarak sürdüren 200 esnafa geri ödemesiz 1000 TL nakit desteği sağlandı. İlçede yer alan bir işletme ya da kurumda çalışıyorken ücretsiz izne ayrılmak durumunda kalan vatandaşlara da yardım eli uzatan Öndeş bu kez de bu konuyu meclise taşıyarak 50 bin TL ödenek ayrılmasını sağladı ve 1 aylık elektrik ve su faturalarının ödenmesi yönünde karar aldı. Başvuru yapan ücretsiz izindeki vatandaşların elektrik ve su faturalarının ödemeleri yapıldı. Germencik Belediyesi bunların yanı sıra 3 ton kuru soğan alarak vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttı.

“GESA ekipleri yardıma koştu”

Halk arasında kıyafetleri sebebiyle pembe melekler olarak adlandırılan Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı - GESA ekipleri kısıtlamalarda halkın imdadına yetişti. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunduğu için sokağa çıkamayan vatandaşların market, pazar alışverişleri, ilaç alımı gibi işlerinde sosyal anlamda destek veren ekipler önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

“Çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürdük”

2020 yılında pandemi önlemlerinin yanı sıra belediyecilik anlamında da çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş ilçenin çehresini değiştirmek ve uzun yıllardır var olan sorunları çözüme ulaştırmak için yoğun efor sarf ettiklerini söyledi. İlçenin birçok noktasında park yapımları ile düzenlemeleri, ağaçlandırma çalışmaları, peyzaj çalışmaları yaparak kent estetiğine yönelik yatırımlar yapıldığını sözlerine ekleyen Öndeş “2020 bütün dünya ve ülkemiz için talihsizliklerle dolu bir yıl oldu. Bugün hala bile etkisi ilk günkü gibi devam eden Covid-19 salgınında Germencik Belediyesi olarak ciddi gayret göstererek, önemli çalışmalar yaptık. Halk sağlığını korumaya yönelik ağırlıklı olarak bu yönde çalışmalar gerçekleştirdik. Ancak belediyecilik anlamında da çalışmalarımıza asla ara vermeden, kesintisiz olarak hizmetlerimizi yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Kent estetiğine yönelik park düzenlemeleri, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yaptık. Güvenlik ve estetik anlamında ilçemize yakışan aydınlatma projelerini uygulamaya koyduk” dedi.

“Kent estetiği için güzel çalışmalar yaptık”

Ortaklar Yedieylül Caddesinde ve büyükşehir belediyesi iş birliğiyle ilçe merkezinde aydınlatma direkleri imalat çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Öndeş, “Yaptığımız bu çalışma ile güvenlik anlamında ilçemize büyük katkı sağladık. Hem de modern bir görüntüye kavuştu. Ortaklar'da yıllardan beri atıl vaziyette duran bir parkımızı düzenleyerek şehidimiz Görkem Akkuş'un adını verdik. Hem manevi olarak hem de halkımızın aileleriyle içerisinde vakit geçireceği sosyal bir alan hizmete sunduk. Ortaklar Eski Belediye Binasını düzenledik, kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacak. Bunların yanı sıra yarım bile sayılmayacak düzeyde olan, inşaat halindeki Bardakçı Kahvesi'ni tamamladık. TCDD'ye ait istasyonların kente yakışır bir görüntüye kavuşmaları için çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte birçok proje daha bu anlamda hayata geçecek” diye konuştu.

“Kırsal kalkınmada önemli mesafe kaydettik”

2019'da kurduğumuz İNYA markasının ilk kooperatif satış mağazasını hizmete açtıklarını açıklayan Öndeş, “Yine üreticimizin gücüne güç katacak, kırsal kalkınma anlamında önemli bir proje olan GERKOOP'u kurduk. Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Dağyeni ve Çamköy'e süt tankları koyduk. GERKOOP ile ilgili altyapı çalışmalarını önemli ölçüde tamamladık. İlçe Tarım Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde yonca ekiminde pilot bölge olarak belirlenen Reisköy Mahallemizde hayvancılık yapan üreticilerimize yönelik ucuz yem sağladık. Belediyemize arazileri işlemeye başladık, buğday vb. gibi ürünleri ekip kırsal kalkınma hamlemizi ileri boyutlara taşıyacağız” dedi.

“Mahallere yıllar sonra hizmet gitmeye başladı”

“Özellikle merkeze uzak mahallelerimizin kaderine terk edilmişliğine son verdik” diye konuşa Başkan Öndeş, “Birçok mahallemize düğün yeri, yol, köprü, taşkın ve seli önlemek için istinat duvarları, meydan düzenlemeleri, muhtarlık binası tesis etme gibi birçok hizmeti götürdük. Bu anlamda büyük bir ihmale dur dedik ve inşallah önümüzdeki süreçte yatırımlar daha da artacak, halkımız hak ettiği hizmeti görecek. Mahallelerimizde gerek çevre düzenlemeleri gerek mezarlık bakımları anlamında da büyük sorun yaşanıyordu. Binlerce metrekare kaldırım taşı çalışması yaptık, büyükşehir belediyemiz işbirliğiyle birçok mahallemize asfalt yol yapımı gerçekleştirdik. 30-40 yıldır bakımsızlıktan mustarip mezarlıklarda detaylı bir temizlik yaptık. Köylerdeki ağaçların budamaları ve bu anlamda çevre düzenlemeleri periyodik olarak sürüyor. Yeni bir ilçe yaratma hedefiyle ilerliyoruz. Merkezdeki mahallelerimiz ile merkeze uzak mahallelerimiz arasındaki dengeyi kurmak, eşitlemek için yoğun bir çalışma programı uyguluyoruz. Amacımız köy statüsünden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerimizi tam anlamıyla konforuyla, alt ve üstyapısıyla mahalle olmasını sağlamaktır” açıklamasında bulundu.

“Borçlarımızı önmeli ölçüde azalttık”

Geçmiş dönemden kalan borç yükünü disiplinli, açık ve şeffaf bir mali idare, israftan kaçınan ve tasarruf odaklı uygulamalarla oldukça azalttıklarını belirten Öndeş, “ Haciz ve icraların önüne geçtik ve borçlarımızı hizmetleri aksatmadan eritmeye devam ediyoruz. Bahane değil çare üreten, hizmet üreten bir belediyecilik anlayışımız var. Bu düşünce ve ilkelerle hedeflerimizden kopmadık, ciddi çalışmalara imza attık” dedi.

“2021 yılı huzur ve mutluluk getirsin”

2020 yılı hizmet açısından dolu dolu geçen bir yıl olduğunu aktaran Öndeş “Önce temel ihtiyaçlar, önce insan dedik ve yatırımlarımızı bu yönde yaptık. Zorunlu hizmetlerin tesis edilip, ihtiyaçların karşılanmasının ardından lüks sonraki aşamada gelecektir. Yeni bir ilçe inşa ediyoruz, yıllardır bekleyen hizmetleri getiriyoruz. Ve açıkça ifade etmek isterim ki yaptığımız tüm işler belediyemizin asli işleri. Yıllarca ihmal edilen ve asli işlerin yerine getirilmediğini bir düzene son vererek ve önce insan diyerek gündüz gece çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yılın tüm dünyaya ve ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, pandemi sebebiyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.