Başkan Öndeş'e spora katkılarından dolayı plaket takdim edildi

Germencik Belediyespor Kulübünün daveti üzerine ilçe stadını ziyaret eden ve kulüp yönetimi ve sporcularla bir araya gelen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e spora katkılarından dolayı plaket verildi.

Plaketini Germencik Belediyespor Kulübü Başkanı Kamil Izgır ve kulüp başkan yardımcısı Hasan Ağraş'ın ellerinden alan Belediye Başkanı Öndeş, plaket sebebiyle onur duyduğunu söyleyerek kulüp yönetimine teşekkür etti. Plaket töreninin ardından Gençlik Spor İlçe Müdürü Ahmet Coşkun Parlakyalçın ile görüşen Öndeş, ilçede spora yönelik yapılması gereken proje ve faaliyetler ilişkin karşılıklı istişarelerde bulundu.

Başkan Öndeş plaket takdiminden dolayı teşekkür ederek, “Germencik Belediyespor Kulübü Başkanı Kamil Izgır, Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Ağraş ve kıymetli yönetim üyelerine takdim ettikleri plaket için teşekkürlerimi sunuyorum. Sporcu gençlerimize ve kulübümüze başarılar diliyorum. Plaket törenin ardından Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Ahmet Parlakyalçın ile de görüşerek ilçemizde sportif aktiviteler hakkında yapılacak proje ve çalışmalara ilişkin karşılıklı istişarelerde bulunduk. Kendilerine daveti için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.