Başkan Öndeş'ten Annelere çiçek

Başkan Öndeş, Semt Pazarı'ndaki alışveriş ve satış yapan hanımların Anneler Günü'nü kutlayıp onlara çiçek verdi. Başkan Öndeş'den bu anlamlı günde çiçek alan hanımlar çok mutlu olurken bu güzel jesti için de Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür etti. Semt pazarında bulunamayan annelerinde çiçeklerini eşlerine teslim etti.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yaptığı açıklamada, “Annelerimizin Anneler Günü'nü kutlamak amacıyla Germencik'te perşembe günü kurulan semt pazarını ziyarette bulunduk. Vatandaşlarımızla sohbet edip, problemlerini dinledik. Semt pazarımızda bulunamayan annelerimiz için çiçeklerini eşlerine teslim ettik. Emekçi annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, saygı, sevgi ve esenlikler dilerim“ dedi.