İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Öndeş'ten yeni yıl mesajı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yeni yıl mesajı yayımladı.


Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdirildi; “2020 tüm dünya ve ülkemiz için zor bir yıl oldu. Maalesef ülke olarak 2020 yılında Covid-19 salgını, depremler, yangınlar gibi bir dizi felaketle karşı karşıya kaldık. Kayıplarımız sebebiyle tarifsiz ve büyük acılar yaşadık. Bu sebeple yeni yıldan en büyük beklentimiz öncelikle sağlık ve huzur. Bu vesile ile bütün sorunların, üzüntülerin ve sıkıntıların geride kaldığı bir yıl olması temennisi ile tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel bir yıl diliyorum. Gerek pandemi, gerekse depremler sebebiyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.