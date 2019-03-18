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Başkan Özakcan 14 yaşındaki Melih'i özgürlüğüne kavuşturdu

Efeler Belediye Başkanı M.

Mesut Özakcan, Mehmet Arslan'a akülü, Melih Yıldırım'a ise özel engelli aracı hediye etti.


Mesut Özakcan engelli vatandaşların sosyal hayatta daha fazla yer alması için, engellilerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Bugüne kadar bir çok akülü ve tekerlekli araç hediye ederek engelli bireyleri özgürlüklerine kavuşturduklarını kaydeden Özakcan, "Engelsiz bir Efeler oluşturmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Araç desteğimizin yanı sıra geçtiğimiz günlerde Kadıköy Mahallesi'nde engellilerimize yönelik Beş Duyu Engelsiz Yaşam Parkı'nı hizmete açtık. Şehrimizin farklı noktalarına koyduğumuz şarj istasyonları ile akülü araç kullanan engellilerimizin araç şarjlarına imkan sağlıyoruz. Engellilerimiz için özel günlerde ise onları bir araya getiriyoruz. Hem birlikte hoşça vakit geçiriyor hem de isteklerini dinliyoruz" dedi.


Doğuştan serebnal palsi hastası 14 yaşındaki Melih Yıldırım için hazırlanan özel engelli aracı belediye ekipleri tarafından teslim edilirken, 67 yaşındaki Mehmet Arslan'a akülü aracını Başkan Özakcan kendisi teslim etti. Başkan Özakcan'a teşekkür eden Yıldırım ve Arslan aileleri, "Başkanımız sağ olsun her zaman halkının yanında. İsteğimizi kısa sürede yerine getirdi. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandılar.

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