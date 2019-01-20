Başkan Özakcan DP'den aday olduğunu açıkladı

Mesut Özakcan, Demokrat Parti'den (DP) belediye başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Önümüzdeki Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi Efeler'in hizmet sevdalısı Efeler Belediyesi'nin kurucu başkanı M. Mesut Özakcan, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi. Başkan Özakcan'ın makamında gerçekleşen ve DP İl Başkanı Serhat Emanet ile geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Efeler Belediye Meclis Üyeleri Hasan Sarı ve Halis Günday'ın da eşlik ettiği ziyarette Uysal ve Özakcan el sıkışarak 1 Nisan sabahında 'Efeler Mesut olacak, kırat şahlanacak' mesajı verdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyon Milletvekili Gültekin Uysal, Aydın'ın Cumhuriyetin tüm değerlerini uhdesinde barındıran ve yaşatan bir şehir olduğunu kaydetti. Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden Adnan Menderes, İsmet Sezgin ve Nahit Menteşe gibi bir değerlerin Aydın'ından çıktığını belirten Uysal, "Mesut Bey ile birlikte dayatmalara karşı milletin kendini bulabileceği, seceresiyle, geçmişiyle ve beraberinde hayalleriyle bir kadro hareketiyle de Aydın'ımızda da bu sürecin içinde bulunmak istiyoruz. Mesut Özakcan'ın teveccüh ve ilgisinden dolayı hem partim hem de şahsım adına büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuşarak önümüzdeki günlerde düzenlenecek etkinliklerde Özakcan ile birlikte olacaklarını söyledi.

Mesut Özakcan, belediyenin kurulduğunda hizmet edecek bir alanının, bir kazma bir küreğinin dahi bulunmadığını hatırlattı. O günlerden tüm birimleri ile sorunsuz bir şekilde Efeler halkına hizmet eden bir belediye haline geldiklerini belirten Özakcan projelerinin yarım kaldığını ifade etti. Ülkemizde demokrasinin uygulanmadığını belirten Başkan Özakcan, "Ülkemizin en önemli sorunlarından bir demokrasinin uygulanmamış olmasıdır. Demokrasimizi geliştiremediğimiz, yerleştiremediğimiz için siyasal anlamda pek çok sıkıntılar yaşıyoruz. Siyasi partiler demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Demokrat Parti Aydın'ımızda ve ülkemizde demokrasi konusunda gelişmelere imza atmış, başbakan, bakanlar yetiştirmiş önemli bir partidir. Son yaşanan ittifaklarla birlikte vatandaşımız tercih yapmakta zorluk çekeceği bir noktaya geldik. Vatandaşları tercih yapmaları konusunda rahatlatmak, 5 yıldır Türkiye'ye örnek belediyecilik hizmeti verdiğimiz Efeler Belediyesi'nde halkımızla birlikte demokrasiye sahip çıkmak ve dayatmalara karşı ‘Yeter söz Efeler halkının' demek için Demokrat Parti'den aday olmaya karar verdim. Aday olmamda dayatmalara karşı halkımızın önüne tercih koyma ve yarım kalan hizmetlerimizi tamamlamak düşüncesi ile her kesimden vatandaşlarımızın aday olmam yönünde istekleri, baskıları etkili oldu" dedi.

Kendisinin milletvekili olarak Aydın'a, 5 yıldan bu yana da Efeler belediye başkanı olarak Efeler'e hizmet ettiğini sözlerine ekleyen Özakcan; "Benim hiç bir makama ihtiyacı yok. 2014 yerel seçimlerinde en yakın rakibime 10 bin oy fark atarak buralara geldik. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de yüzde 50'nin üzerinde oy almayı hedefliyoruz. Halkımızın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Böylesine halkından teveccüh gören bir adayın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kapı önüne konulması, bizi mağdur halkımızı da rahatsız etti. Dediğim gibi makam, koltuk sevdalısı değil Efeler'e hizmet aşkı ile hizmetlerimizin devamı ve yarım kalan projelerimizi tamamlamak için bir dönem daha halkımızdan yetki istiyoruz. Önce Allah'a sonra kendimize güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Genel Başkan Uysal ve Belediye Başkanı Özakcan, el sıkışarak yerel seçimlerin Türkiye'ye ve Aydın'a hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.