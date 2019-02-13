Başkan Özakcan; "Efeler'in anahtarı bizde kalacak"

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Efeler Belediye Başkan adayı Mesut Özakcan vatandaşların teveccühü ile 5 yıl daha Efeler'e hizmet edeceklerini kaydetti.

Soğukkuyu mevkiindeki esnaf ziyaretleri esnasında yoğun ilgi gören Başkan Özakcan bir anahtarcıdan aldığı anahtarı göstererek, "Her gittiğimiz yerde vatandaşlarımızın sıcak ve samimi ilgilerini görmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu anahtar; Efeler ilçemizin, Efeler Belediyemizin anahtarı. Vatandaşlarımız 5 yıl önce bize teslim etmişlerdi, emanet etmişlerdi. Önümüzdeki 5 yıl içinde şehri emini olarak Efeler halkımızın bizlere teslim edeceğini genç esnaf arkadaşlarımızda söylüyorlar. Gayet net ve açık söylüyorum; bizim vatandaşlarımıza güvendiğimiz gibi vatandaşımızda bize güveniyor. Bu anahtar nasipse, hayırlısıyla önümüzdeki 5 yıl yine şehri emini olarak, tüm Efeler halkımızın şehrinin anahtarı olarak yeni dönemde artan hizmetlerimizle birlikte olmak üzere anahtarı esnaf kardeşlerime bırakıyorum. Bize güvenen desteklerini açıklıkla ve tüm içtenliğiyle gösteren halkımıza 5 yıl daha hak ettikleri hizmeti verebilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağız. Efelere hizmet onurdur, mutluluktur" ifadelerini kullandı.