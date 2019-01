Başkan Özakcan Fatih Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret etti

Mesut Özakcan, ilçede Cuma günleri kurulan Fatih Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret etti.

Pazar esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Özakcan, vatandaşlarla sohbet etti. Esnafı önemsediklerini kaydeden Özakcan, esnafların talep ve şikayetlerini dinledi. Vatandaşların sık sık önünü kesip hatıra fotoğrafı çektirdiği ve esnafların meyve ikram ettiği Başkan Özakcan istekleri kırmadı. İstek ve şikayetleri not aldıran Başkan Özakcan, “Yoğun mesaimiz içerisinde fırsat bulduğumuz her an ilçemizin farklı noktalarında çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde görüyor, çözümü için derhal ilgili müdürlükleri harekete geçiriyoruz. Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana kurucu başkanlığını üstlendiğim Efeler Belediyesi ile vatandaşlarımız arasında müthiş bir bağ kurduk. İnşallah önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler ile bu bağ daha da kuvvetlenecek. Efeler bir kez daha mesut olacak” dedi.

Başkan Özakcan'ın her zaman kendilerinin yanında olduğunu kaydeden pazar esnafı ve vatandaşlar destek sözü vererek ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Özakcan'ı Pazar ziyareti sırasında Demokrat Parti Efeler İlçe Başkanı Muzaffer Yılmaz ve partililer ile daire müdürleri eşlik etti.