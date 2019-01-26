Başkan Özakcan, Gözpınar sakinleriyle buluştu

Mesut Özakcan, Gözpınar mahalle halkı ile bir araya geldi.

Mahalleleri ziyaret eden vatandaşlarla bir araya gelen Mesut Özakcan Gözpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Mahallede askere gidecek gençlere de hayırlı teskereler dileyen Başkan Özakcan, vatandaşlarla sohbet etti. Demokrat Parti Efeler İlçe Başkanı Muzaffer Yılmaz ve partililer de Özakcan'ı ziyaretinde yalnız bırakmadı.

Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Özakcan için mahalle halkı, “Başkanımız bizden biri gibi oldu. Mahallemize yaptığı hizmetler küçümsenemez. Başkan seçilmesinin ardından mahallemize kaç kere geldi sayısını hatırlamıyoruz. Ramazan iftarlarında bizimle aynı sofraya oturur, Gözpınar şehitlerini anma törenlerinde desteğini esirgemez. Adı gibi bizleri de mesut etti” diye konuştular.

5 yıl önce olduğu gibi bugün de Gözpınar halkı ile bir aile olduklarını kaydeden Mesut Özakcan'da, “Vatandaşlarımın bu teveccühüne layık olmak için tüm imkanlarımızla mahallelerimize hizmet götürdük. 31 Mart'ta diğer rakiplerimizi geride bırakarak yine, yeniden ve en önemlisi de hep birlikte Efeler'e yön vermeye devam edeceğimize hiç şüphemiz yok. Gözpınar halkının bu sevgisi bizleri gururlandırıyor. Gücümüzü milletten alıyoruz” dedi.