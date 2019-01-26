Başkan Özakcan kınalı kuzuları askere uğurladı

Mesut Özakcan, Ovaeymir Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesine katıldı. Gençlerin davetini kırmayan Özakcan, zeybek oynadı.

Ovaeymir Mahallesi'ndeki belediye düğün salonunda gerçekleştirilen asker eğlencesinde 99/1 tertip askere gidecek olan gençleri Mesut Özakcan'da yalnız bırakmadı. Ovaeymir Mahalle Muhtarı Talat Yöntemli ile birlikte eğlenceye katılan Özakcan, askere gidecek olan gençlerle tek tek selamlaştı.

Kimseyi dil, din, ırk ve mezhebinden dolayı ayırt etmediklerini, insan odaklı çalıştıklarını kaydeden Mesut Özakcan, “Hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmedik, kimseyi kendimize küstürmedik. O nedenle vatandaşlarımız da bize ‘Mesut Ağabey' diye hitap eder. Vatandaşlarımızın dili, dini, ırkı bizim için hiçbir zaman bir ayrım nedeni olmadı. Doğumdan ölüme, nişandan düğüne her anınızda yanınızda olduk olmaya da devam ediyoruz. Efeler'in belediye başkanı olarak tüm halkımızın hizmetkarıyım” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından kınalı kuzuların davetini kırmayan Başkan Özakcan, gençlerle birlikte zeybek oynadı. Gençlere hayırlı teskereler, ailelerine Allah kavuştursun dileklerinde bulunan Özakcan vatandaşlarla sohbet etti.