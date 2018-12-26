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Başkan Özakcan Mehmet Akif Ersoy'u andı

Efeler Belediye Başkanı M.

Mesut Özakcan, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Mesut Özakcan, 27 Aralık 1936 tarihinde hayata veda eden Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü nedeni ile yayınladığı anma mesajında,” Mehmet Akif Ersoy, yakın tarihimizin en önemli şair ve düşünce adamlarından biridir. Merhum Mehmet Akif'in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk Milleti'nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmıştır. O'nun yazdığı İstiklal Marşı, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun, şahlanışının destanıdır. ‘Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' diyerek istiklal mücadelesinin ve ödenen bedellerin büyüklüğünü dile getiren Mehmet Akif Ersoy, satırlara döktüğü sözlerle milli birlik ve beraberliğimizi de perçinlemiştir. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin, umudunu, birlik ve beraberliğini dizeleriyle dile getiren Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının 82'nci yıldönümünde rahmetle, şükranla, sevgi ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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