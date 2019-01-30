Başkan Özakcan muhtarlarla bir araya geldi

Mesut Özakcan, ilçedeki muhtarlar ile düzenlenen yemekli toplantıda bir araya geldi.

Demokrat Parti (DP) tarafından 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde aday gösterilen Mesut Özakcan 83 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Gar Restoran'da düzenlenen yemeğe DP İl Başkanı Serhat Emanet, Efeler İlçe Başkanı Muzaffer Yılmaz, Çine Belediye Başkan Adayı Dr. Altuğ Karaköse, belediye bürokratları, partililer ve mahalle muhtarları katıldı. Masaları tek tek dolaşarak muhtarlarla selamlaşan Mesut Özakcan, muhtarlarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Mesut Özakcan, muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Muhtarlarımız ile birlikte bir kentte demokrasinin temeliyiz, beşiğiyiz. Bu görevi sizlerle birlikte 5 yıldan bu yana paylaşmanın onurunu yaşıyorum, hepinize müteşekkirim ve şükran borçluyum. Başarımızda emeği olan tüm muhtarlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İsim vermeden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu eleştiren Özakcan, “31 Mart'ta Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde yaşanmayan bir yöntem ile seçime gidiyoruz. Bildiğiniz gibi ittifaklarla oluşturulan, adaylarla dayatılan bir Efeler Belediyesi seçimi yaşayacağız. Daha önce mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi, verdikleri sözün dışına çıkarak bir kişinin iradesini ve kaprisini 209 bin seçmenimize değişen bir karar aldı. Bir kişinin kaprisi ve kararı partinin genel merkezine bu kadar etki yapabiliyorsa, bir kişi seçmenin oyundan daha büyükse bunun adına demokrasi, demokrasi ile yönetilen seçim denmez. Demokrasinin temeli seçme ve seçilme hakkıdır. Siz Efeler halkının seçme iradesine ipotek koydunuz” diye konuştu.

Ümmet Akın'ın, AK Parti-Milliyetçi Hareket Partisi ittifakının adayı olarak gösterilmesini eleştiren Başkan Özakcan, “Bildiğiniz gibi daha önce büyükşehir adayı olarak sahaya çıktı. Efeler Belediyesi bir kasaba belediyesi değil. Efeler, Aydın'ın en büyük ilçesi ve belediyesi hatta Ege Bölgesi'nin en önemli ilçesi ve belediyesidir. İttifak ortaklarının büyüğü bu arkadaşımızı büyükşehir adayı olarak kabul etmedi. Bu defa kendisine gel Efeler'e aday yapalım dediler. Sanki pantolon olmadı, gömlek verelim der gibi oldu. Vatandaşımızın iradesini, seçme hakkını yönlendiremezsiniz. Kimin hakkını kime veriyorsunuz. Tekrar söylüyorum ki bu olaylar demokrasi değil. Onun için bizler demokrasimize ve geleceğimize sahip çıkmak ile görevliyiz, sorumluyuz. Kamuoyunun içine sinmeyen bu iki adayın seçmenlere dayatılmasına karşı bir duruş içerisindeyiz. Efeler halkımıza yapılan hukuksuzluğa ve haksızlığa karşıyım” ifadelerini kullanarak vatandaşların elini vicdanına koyarak oy vermesini istedi.

Göreve geldiği günden bu yana Efeler halkının hakkını korumak için büyük mücadeleler verdiğini kaydeden Özakcan, “Efeler Belediyesi'ne başkan olarak geldiğim günden bu yana Efeler'de yaşayan insanların haklarını korumak için değeri 500 milyonları bulan taşınır ve taşınmaz malların belediyemize ait olması konusunda büyük mücadele verdim. Bunun karşılığında da büyükşehir belediyesinden DİM1 ve DİM2 projeleri için tepkiler gördük. Bizim bu projelerimize ihtiyacımız yok. Efeler Belediyesi olarak dükkandan bozma mekanlarda vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz.

Öncelikli olarak halkımıza daha verimli bir şekilde hizmet edebilmek adına bir hizmet binamıza ihtiyacımız var. Hizmet binası projemiz bu itirazlar nedeniyle uzayan mahkeme süreçleri nedeniyle gecikti. Bugüne kadar bu projeyi tamamlamış olabilirdik.

Bunun yanında Zafer Meydanı'ndaki eski minibüs garajı ile ilgilide de projemiz hazır. Orayı da altı otopark, üstü kapalı pazar yeri ve çeşitli sosyal tesisler olacak şekilde projelendirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu hizmetimizi vatandaşlarımız ile buluşturacağız” dedi.

Eleştiri oklarını CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelten Başkan Özakcan, “Bir kişinin marifeti sayesinde siyasetin seviyesi düştü. Siyaset Aydın'da hiç bu kadar kirlenmedi, nezaketsizlik, saygısızlık ve terbiyesizlik ölçülerine düşmedi, düşürülmedi. Mal varlığım ile beni vurmaya çalışıyorlar. Benim mal varlığım tescilli ve hepsi ortada. 40 yıl önce aldığım dükkanımı satıp, 10 yıl geri ödemeli kredi kullanarak bir ev aldım. Mesut Özakcan olarak hesabını veremeyeceğim bir kuruş olamaz. Öleceğimi bilsem boğazımdan bir yudum su geçmez. Siyasete çocuklarımı da alet ettiler. Oğlum Berkin ile alakalı bir sürü atıp tutuyorlar. Kendisi 8 metrelik 85 bin liraya bir tekne aldı. Yat aldı diye yaygara kopartıyorlar. Benim maaşım 30 bin lira. Bunu 3 aylık gelirimle dahi alabilecek konumdayım. Bunları söyledikleri zaman hiçbir muhtarımın ve vatandaşımın itibar etmeyeceğini biliyorum. Ellerinde konuşacakları bizi eleştirecekleri bir nokta yok ailem üzerinden bana saldırıyorlar. Damadımı özel kalem müdürüm yaptım, onu da eleştirdiler. Kendisi tüm personelimiz ile uyum içerisinde çalışıp muhtarlarımızın her isteğini yerine getirmeye çalışan, gece gündüz telefonu açık olan halkımız için durmadan hizmet eden biri” ifadelerini kullandı ve tüm muhtarlarımız bu çalışmaları gayet iyi bildiğini sözlerine ekledi.

Başkan Özakcan konuşmasının sonunda önümüzdeki günlerde sahaya inerek yerel seçim çalışmalarına hız vereceklerini açıklayarak şöyle devam etti, “Demokrat Parti Cumhuriyet tarihimizde demokrasiye geçişin canı pahasına kapısını aralayan Aydın'da kurulmuş, başbakan ve bakanlar çıkartmış bir partimiz, her mahallemizde kökü olan bir siyasi bir oluşumdur. Biz seçimleri ve Efeler halkına hizmeti parti meselesi olarak görmüyoruz. Önümüzdeki günlerde sahaya inip tüm gerçekleri halkımız ile paylaşarak desteklerini isteyeceğiz. Demokrasinin, halk iradesinin ve milli iradenin ne demek olduğu hem bugünkü partilere hem de bütün ulusumuza göstererek, Türkiye'ye örnek olacağız.” Konuşmasının ardından muhtarlar ile uzun süre sohbet eden Mesut Özakcan, seçimi tüm dayatmalara karşı bir demokrasi mücadelesine dönüştürme çağrısında bulundu.