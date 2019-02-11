Başkan Özakcan pazar tezgahının başına geçti

Mesut Özakcan, Kemer Pazarı ziyaretinde tezgahın başına geçti.

Her platformda vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan son olarak Kemer pazarını ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Özakcan Pazarcı esnafına hayırlı kazançlar dileyerek tezgahın başına geçti. Tezgahın başına geçen Başkan Özakcan, esnafa yardımcı oldu. Kuruyemiş almak isteyen vatandaşlar karşılarında Belediye Başkanını görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken pazar esnafı da Başkan Özakcan'ın sadece seçim döneminde değil göreve geldiği 5 yıldan bugüne hep yanlarında olduğunu belirterek kendisine teşekkür etti.

Esnaf ve vatandaşların,' Bizden size açık çek, oyumuz sizin, ölümüne arkanızdayız' sözleri ile büyüklerinin duasını alan Başkan Özakcan, hemşehrileri ile yakından ilgilenerek tüm pazar esnafına hayırlı işler diledi.