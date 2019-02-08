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Başkan Özakcan sanayi esnafını unutmadı

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, halkla buluşmalarına devam ediyor.


Halk odaklı belediyecilik anlayışı ile 5 yıldır Efeler halkının büyük sevgisini kazanan Başkan Özakcan, Ata Mahallesi'ndeki Perşembe pazarında vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile sıcak ve samimi anlar yaşadı.


Vatandaşlar ve esnafın yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Özakcan, vatandaşların ve esnafın sorun ve dileklerini dinleyerek uzun süre sohbet etti. Halk odaklı belediyecilik hizmetinin karşılık bulduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Özakcan, "Bildiğiniz gibi pazarcı esnafımızın yer tahsis bedelini yüzde 18 oranında indirerek ticaretlerine belli bir destek verdik. İnşallah yeni dönemde de esnafımıza, vatandaşımıza hayatlarını direkt etkileyecek destekler vermeye devam edeceğiz. Halk odaklı belediyeciliği çok daha yukarılara çekeceğiz " dedi.


Başkan Özakcan, pazar yeri etrafındaki sanayi esnafını da unutmadı. İş yerlerine tek tek giderek esnaflarla tokalaşan Özakcan, tam destek sözü aldı.


Özakcan ziyaretlerinin ardından seçim otobüsü ile şehir turu yaparak vatandaşlara hayırlı günler, esnaflara hayırlı işler diledi.

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