Başkan Özakcan seçim otobüsünden halkı selamladı

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti'den tekrar Efeler Belediye Başkan adayı olan M. Mesut Özakcan, seçim otobüsü ile şehir turu atarak Efeler halkını selamladı.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi seçim çalışmalarına hızla başlayan Başkan Özakcan, vatandaşlara birebir Demokrat Parti'den aday olduğunu seçim otobüsünden duyurarak ‘Yeter! Artık Söz Efeler Halkınındır' dedi.

‘Her şey Efeler İçin' sloganıyla seçim otobüsünden halkı selamlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, araçlarıyla seyir halindeki vatandaşlar da korna çalarak başkana sevgi gösterisinde bulundular. Başkan Özakcan'ın şehir turu Manolya Park ta son bulurken burada da kendisini Demokrat Parti il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar karşıladı.

‘Efeler'in Mesut Abisi' sloganı ve alkışlar eşliğinde vatandaşlara seslenen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,” İki aydan kısa bir süre sonra bir yerel seçim yaşayacağız. Yerel yönetimler demokrasinin beşiğidir. Demokrasi yerel yönetimlerden başlar. 5 yıldan bu yana sıfırdan oluşturduğumuz, kurucusu olduğumuz Efeler Belediyemizde yerel demokrasinin uygulanmasıyla Türkiye'ye örnek olduk. Aynı zamanda toplumumuzda, Efeler halkımızda da çok yüksek memnuniyet ve güven duygusu oluşturduk. Belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımızla, belediye çalışanlarımızla bugüne kadar yetki ve sorumluluk alanlarımızda hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirdik, önümüzdeki 5 yıllık dönemde de bu hizmetlerimizi artarak vermeye devam edeceğiz” dedi.

Sık sık konuşması ‘Efeler Seninle Gurur Duyuyor' sloganı ile sözleri kesilen Başkan Özakcan konuşmasına şöyle devam etti; ‘'Önümüzdeki seçime giderken geçmişte bulunduğum siyasi partiden aday olmam engellendi. Kimin tarafından engellendiğini vatandaşımız çok iyi biliyor. Fakat, ittifaklarla dayatılan her iki adaya karşıda kamuoyumuzda içine sinmeyen bir anlayış var. Onun için ben de kamuoyunda bir anket yaptırdım ve bu iki adayın önünde de Mesut Özakcan çıkıyor. Bağımsız olarak seçime katılma imkanımız yoktu. Demokrat Partiden 31 Mart ta Efeler Belediye Başkan adayınız olarak huzurlarınızda olacağım. Hiçbir siyasi parti ayırımı gözetmeden bu güne kadar din, dil, ırk ayırımı gözetmeden bütün efeler halkımızı kucaklayarak görev yaptık. İnanıyorum Efeler halkıda aynı anlayışla bizi kucaklayacaklar. 31 Mart'ta sandıkta birlikte olacağız. 1 Nisan da bütün Efeler halkının yüzünün güldüğü, 5 yıl daha Mesut olacağı bir görev dönemi için 31 Martta sandıkta birlikte olacağız.”

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan konuşmasının ardından, belediye tarafından düzenlenen keşkek hayrında eşi Gülay Özakcan ile birlikte vatandaşa keşkek ikramında bulundu.