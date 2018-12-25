Başkan Özakcan'a konfederasyondan ziyaret

Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a düzenlenen nezaket ziyaretinde Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık'a, Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Remzi Çomakçı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Tüm Yerel- Sen Genel Merkez Yöneticisi Servet Toptaş ve Tüm Yerel- Sen Aydın Şube Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.

Çeşitli konularda bilgi alışverişinin yapıldığı ziyarette yöneticiler Başkan Özakcan'a insan odaklı başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. Düzenlenen nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, sendika yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.