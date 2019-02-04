Başkan Özakcan'a pazar yerlerinde sevgi seli

Mesut Özakcan, hafta sonu semt pazarlarını ziyaret etti. Demokrat Parti den yeniden Efeler Belediye Başkan adayı olduğunu vatandaşlara bire bir duyuran Başkan Özakcan, Cumartesi pazarı ve Pazar pazarlarını ziyaretinde, pazarcı esnafına da müjde verdi.

31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den (DP) aday olan Mesut Özakcan, Cumartesi ve Pazar semt pazarlarında esnafın yanında alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya geldi. Esnaf ile vatandaşların yoğun sevgisi ve ilgisiyle karşılanan Başkan Özakcan'ın Efeler halkının gönlünde taht kurduğu bir kez daha gözlendi. Başkan Özakcan, pazaryerlerinde vatandaşlarla sohbet ederken pazarcı esnafına da, Efeler Belediye Meclisi'nde işgaliye ücretlerine % 18 indirim yapma kararı aldıklarının müjdesini verdi.

Pahalılıktan ve geçim sıkıntılarından dert yanan vatandaşlar, hangi partiden aday olursa olsun Başkan Özakcan'ın yanında olduklarını söylerken, sandıkta da bunu göstereceklerinin sözünü verdi. Sık sık fotoğraf çektiren vatandaşlar Başkan Özakcan ile yumruk kaldırarak ‘Artık Yeter, Söz Efeler Halkınındır' dedi.

Sık sık alışveriş yapan vatandaşlarca yolu kesilen Mesut Özakcan'a, Dalama Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş,” Bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi belediye başkanı sizsiniz. Asla gidip de göremeyeceğimiz yerlere düzenlediğiniz geziler sayesinde ziyaret edebildik. Allah sizden razı olsun, hakkınızı helal edin. Her zaman destekçiniziz, sizi seviyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin” sözleriyle sevgi gösterisinde bulunarak hatıra fotoğraf çektirdi.

Gösterilen sevgi ve ilginin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Özakcan, “5 yıllık hizmet dönemimizde vatandaşlarımızda ne kadar büyük bir güven oluşturduğumuzu görüyoruz. Buda bize açık ara rakiplerimin önünde olduğumuzu gösteriyor. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde mensubu bulunduğumuz partiden adaylığımız engellendiğinden dolayı Demokrat Parti'den yeniden Efeler Belediyemize Belediye Başkan Adayı olduğumuzu duyurmak adına bu ziyaretlerimizi yapıyoruz. Biz koltuğumuzdan sadece seçim zamanları kalkmadık. Her zaman vatandaşlarımızla birlikte olduk, esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın bizden memnun olduğunu, bizi destekleyeceklerine şeref sözü verdiklerini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Söz demokrasiyi sahip çıkmak adına artık Efeler halkınındır” dedi.